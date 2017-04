Viñales voelt de druk, Rossi mikt weer op podium

8:58 – Na de succesvol verlopen wintertests gold Maverick Viñales bij de eerste MotoGP-race in Qatar als de te kloppen man en dat bleek terecht: de Spanjaard won de race, zijn allereerste voor Movistar Yamaha, en nam zo direct de leiding in het WK. In Argentinië, komend weekend, zijn opnieuw alle ogen op hem gericht.



Voor het eerst in zijn carrière begint Viñales in Argentinië als WK-leider aan een MotoGP-weekend. De Spanjaard erkent dat het één en ander veranderd is door zijn sterke start van het seizoen: "Na de geweldige race in Qatar heb ik enorm veel zin om weer op mijn M1 te klimmen. We staan nu voor de moeilijke uitdaging om goede resultaten te blijven boeken. Qatar was pas de eerste race, van de achttien, en ik voel de druk nu een beetje omdat mijn concurrenten natuurlijk op een zeer hoog niveau zitten. Het motiveert me alleen maar meer om keihard te werken. We moeten voorzichtig zijn en alles stap voor stap, race per race, bekijken."



Achter Viñales en Andrea Dovizioso kwam Valentino Rossi in Qatar als derde over de finish. Dat was voor de teamgenoot van Viñales een meevaller na een zeer moeizaam verlopen weekend en een resultaat dat moed geeft voor de komende race in Argentinië: "Het was voor ons geen eenvoudig begin van het kampioenschap. Tijdens de tests hebben we heel hard gewerkt, maar gedurende het raceweekend moesten we nog een aantal dingen oplossen. De race ging heel goed en ik was ontzettend blij met mijn podiumplaats. We gaan nu naar Argentinië, een circuit waar ik van houd. We gaan ons best doen om het podium opnieuw te halen."



De race in Argentinië begint zondag om 21.00 uur. Bekijk hier het volledige tijdschema van het weekend.