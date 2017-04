In beeld: de 350ste Grand Prix-start van een legende

16:30 – Op 31 maart 1996 reed een 17-jarige Italiaan zijn allereerste officiële Grand Prix: op het circuit van Shah Alam in Maleisië ging onder nummer 46 een debutant van start, die op een keurige zesde stek wist te eindigen. Later in het jaar boekte Valentino Rossi zijn eerste zege in de 125cc-klasse, om in 1997 de titel te scoren. Het verhaal is bekend: Il Dottore klom gestaag op naar de koningsklasse, om meerdere records te vestigen. Eén daarvan is het aantal GP-starts: Loris Capirossi werd in 2015 verwezen, inmiddels is Rossi toe aan nummer 350. GPUpdate.net brengt de carrière van de kleurrijke Italiaan middels een selectie aan foto's in beeld.



1996: hoofdstuk één van een legendarisch verhaal





Met deze machine, een Aprilia van het team Scuderia AGV, maakte Rossi in 1996 zijn Grand Prix-debuut. Constante puntenfinishes in het voorjaar werden opgevolgd door een prachtige nazomer, waarin de jonge Italiaan een derde plaats op de A1-Ring (de huidige Red Bull Ring) deed opvolgen met een zege in Brno.



1997: spijkerharde dominantie in de 125cc





Na een leerjaar gaat Rossi er in 1997 goed voor zitten: uit vijftien deelnames worden maar liefst elf overwinningen geboekt, dertien keer staat de Italiaan op het podium. De titel in de 125cc kan hem dan ook niet ontgaan: aan het eind van het jaar heeft de Aprilia-rijder liefst 83 punten voorsprong op de nummer twee, Noboru Ueda.



1999: Aprilia het juiste medicijn voor The Doctor





Nadat Rossi begin 1998 overstapt naar de 250cc weet hij ook in die klasse snel bokalen te verzamelen. Ondanks vier achtereenvolgende overwinningen in de vier slotraces weet hij landgenoot Capirossi niet van de titel te houden, een titel die hij in 1999 wél wint. Negen overwinningen en drie additionele podia doen de kampioenschapsstrijd in het voordeel van de Italiaan eindigen.



2001: nieuw tijdperk in de zwaarste klasse





In het nieuwe millennium wordt de stap naar de 500cc, de zwaarste klasse, ingezet. Aanvankelijk heeft Rossi wat aanpassingsproblemen en valt hij tweemaal uit, maar naarmate het seizoen vordert gaat de nog altijd slechts 21-jarige sterk rijden. In 2001 begint het tijdperk-Rossi echt, als de inmiddels Honda-coureur elf (!) zeges pakt in zestien deelnames. De concurrentie eindigt op lichtjaren achterstand in het eindklassement.



2002: onfeilbaar onder nieuwe regels





De 500cc gaat ter ziele in 2001, de klasse wordt zwaarder in 2002. Ook onder de nieuwe formule is Rossi onfeilbaar: hij regeert nog harder dan een jaar eerder. Il Dottore besluit het seizoen met liefst 355 punten, dankzij elf overwinningen en vier tweede plaatsen. Slechts in Brno ziet hij de finishvlag niet - vicekampioen Max Biaggi kijkt aan het eind van 2002 tegen een gigantische achterstand aan: 140 punten.



2004: Yamaha dankzij Rossi in winning mood





In 2003 doet Rossi er nog een schepje bovenop: met negen overwinningen heeft hij dan misschien twee zeges minder dan in 2002, maar het seizoen wordt zonder uitvalbeurten besloten. De slechtste notering is een derde plaats - met 357 punten doet Rossi het nét wat beter. Genoeg reden om Honda te verlaten en in te stappen bij Yamaha, om de grote concurrent direct aan een titel te helpen (nummer vier in de belangrijkste klasse, nummer zes in totaal). In 2005 wordt Rossi op zijn Rossi's kampioen met elf zeges, drie tweede en twee derde plaatsen. Niemand, maar dan ook niemand kan iets inbrengen tegen de Italiaanse keizer.



2009: de honderdste zegetocht





Twee wat mindere jaren, waarin Rossi de titel in extremis aan Nicky Hayden (2006) moet laten en Casey Stoner té sterk blijkt (2007), worden weggespoeld door een achtste titel in 2008. Stoner lijkt met drie zeges in de voorzomer tegenstand te bieden, maar Rossi drukt het hard de kop in met vijf achtereenvolgende overwinningen. Uitgerekend op het TT Circuit in Assen boekt de publiekslieveling een jaar later zijn 100ste zege, titel nummer negen zou later dat seizoen volgen.



2010: troonsafstand na zeldzame blessure





Het jaar 2010 begint op de best denkbare manier met een overwinning op het Losail International Circuit in Qatar, in Spanje en in Frankrijk staat Rossi op het podium. Een schuiver in een vrije training voor het eigen publiek op Mugello betekent echter een gecompliceerde breuk in het rechter scheenbeen van Rossi, die zodoende vier Grands Prix moet overslaan. Teammaat Jorge Lorenzo gaat met het kampioenschap aan de haal.



2011: de tweede stap in het onbekende





Waar de overgang van Honda naar Yamaha zo soepeltjes verliep, kan Rossi geen potten breken als hij besluit zijn Japanse werkgever te verlaten. Ducati moet het zijn, het merk waarop Stoner jarenlang sterk is geweest en bovendien de titel van 2007 heeft veroverd. Verder dan één podiumplaats weet de populaire Italiaan niet te komen, aan het eind van de rit staat hij op een ontstellende zevende plaats. Stoner, die juist overgestapt is naar Honda, wordt kampioen.



2013: terug naar Yamaha





Na nog een moeizaam jaar bij Ducati, waarin ditmaal slechts twee bokalen worden gescoord, weet Rossi genoeg. De interne strijd met Lorenzo - die hem in 2010 deed besluiten Yamaha te verlaten - wordt voor lief genomen en The Doctor keert terug op het oude nest. In 2013 moet hij toegeven op debutant Marc Marquez, wel wordt er een prachtige eerste zege in tweeënhalf jaar tijd geboekt op het TT Circuit.



2015: nét geen tiende wereldtitel





Eén foto kan meer zeggen dan duizend woorden. Als Rossi eind 2014 laat zien weer terug te zijn gekeerd aan de absolute top, kan in 2015 een gooi worden gedaan naar die felbegeerde tiende titel, iets waar Rossi al sinds 2009 op loert. Het hele seizoen staat de inmiddels ervaren rot aan kop in de stand, tijdens de jaargang ontvouwt zich een keihard duel met Marquez - die op het moment van deze crash inmiddels kansloos is voor de titel. Marquez laat zich hardop uit over de strijd om het kampioenschap, wat tegen het zere been is van Rossi. De laatstgenoemde loopt tegen een straf aan vanwege een controversiële crash in Maleisië, waardoor hij zijn tiende wereldkampioenschap uiteindelijk op vijf puntjes misloopt.



2017: veteraan nog altijd toonaangevend





Anno 2017 rijdt Valentino Rossi nog altijd vooraan mee, de eerste Grand Prix van het seizoen werd besloten op een keurige derde plaats. Lorenzo heeft de Yamaha-deur achter zich dichtgetrokken, Maverick Viñales - met wie Rossi openlijk bevriend is - heeft zijn plaats in mogen nemen. Viñales en Yamaha blijkt vooralsnog echter een onklopbare combinatie - het doet veel denken aan Rossi in zijn heydays. Kan de Italiaan nog een konijn uit de hoge hoed toveren en eindelijk die tiende titel veroveren?