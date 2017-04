Marquez heer en meester op vochtig Termas de Rio Hondo

19:52 – De eerste kwalificatie van het MotoGP-seizoen van 2017 heeft geresulteerd in een poleposition voor Marc Marquez. De 24-jarige regerend wereldkampioen kon het beste met de wisselende weersomstandigheden omgaan, om op een opdrogende baan naar een 1.47.512 te snellen. Karel Abraham zorgde voor een gigantische stunt door op een twee jaar oude Ducati naar P2 te rijden, Cal Crutchlow zal de Spanjaard en de Tsjech vergezellen op de eerste startrij.



Vooralsnog zijn de woorden 'regen' en 'kwalificatie' met elkaar verbonden in deze jaargang. Waar de eerste geplande kwalificatiesessie van het seizoen, twee weken geleden in Qatar, niet van start kon gaan door de slechte weersomstandigheden, werd de Argentijnse tijdtraining gekenmerkt door het natte wegdek. Er stond werkelijk geen maat op Marquez, die vanaf het begin af aan het tweede segment domineerde en met de pole aan de haal kon gaan. Het was alweer de vierde uit vier voor de Spanjaard: nog nooit stond er een andere rijder op startplaats één in een MotoGP-race in Termas de Rio Hondo. Marquez heeft door pole nummer 66 eveneens het alltime record te pakken.



Na de eerste drie trainingssessies stonden een aantal grote namen met de handen in het haar. Zo moesten Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa én Valentino Rossi deelnemen in het eerste kwalificatiesegment, normaal gesproken de tijdtraining voor de mindere goden. Aangezien er slechts twee rijders door konden naar de top twaalf-kwalificatie gingen de sterren er goed voor zitten. Pedrosa en Rossi bleken uiteindelijk het sterkst: vooral de Italiaanse veteraan kroop zodoende door het oog van de naald, aangezien hij tot dusver een vrij moeizaam weekend kende.



In een fascinerend slotstuk waren de ogen op de gewezen regenrijders gericht: naast de zeer verrassende Abraham en de sterke Crutchlow schoof Danilo Petrucci op een keurige vierde plaats aan. Pedrosa en Rossi poetsten hun blazoen enigszins op met de vijfde en de zevende tijd, waar Qatar-winnaar Viñales (die op het droog onnavolgbaar bleek) genoegen moest nemen met P6. Loris Baz blonk uit met de negende plek, Aleix Espargaro staat tussen Rossi en Baz op de derde startrij.



Alvaro Bautista, Jonas Folger en Andrea Iannone bezetten de plekken tien tot en met twaalf, waar de vijfde startrij gevormd wordt door Dovizioso, Johann Zarco en Scott Redding. Drievoudig MotoGP-kampioen Lorenzo kwam niet verder dan de zestiende startplaats, de met een gebroken sprongbeen kampende Alex Rins werd allerlaatste.



De Grand Prix van Argentinië op het Autodromo Termas de Rio Hondo start morgenavond (zondag) om 21.00 uur Nederlandse tijd.