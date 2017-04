Marquez recordhouder na masterclass in Argentinië

22:22 – Met een ongekende dominantie snelde Marc Marquez op zaterdag naar zijn eerste MotoGP-pole van het jaar. Bijna acht tienden van een seconde was de achterstand van de verrassende nummer twee, Karel Abraham. De Spaanse regerend wereldkampioen keek op van zijn rondje: "De wisselende omstandigheden van de kwalificatie passen minder goed bij mijn stijl."



"Op de regenbanden voelde ik me vertrouwd, ik ging als een speer", kijkt Marquez terug op het moment dat het begon te regenen, tijdens de derde vrije training. "Het was natuurlijk een beetje glibberen en glijden, maar het gevoel was direct goed. In de kwalificatie reden we met andere weersomstandigheden en deze waren zeker niet het beste voor mij stijl. Toch kreeg ik het voor elkaar om een goede ronde te rijden, waarmee ik de pole heb gepakt. Even flitste de gedachte door mijn hoofd om over te gaan op de slicks, maar dat idee hebben we uiteindelijk laten varen."



Teammaat Dani Pedrosa, die door zijn matige trainingstijden deel moest nemen aan het eerste kwalificatiesegment, kwam uiteindelijk nog tot een keurige vijfde tijd en mag zodoende van de tweede startrij vertrekken. De landgenoot van polesitter Marquez haalt opgelucht adem na een uitdagende zaterdagmiddag.



"Ik kon mijn rondetijd niet dusdanig verbeteren tijdens de derde trainingssessie", verklaart Pedrosa, "omdat het begon te regenen. We hebben ons echter zeer positief weten te herpakken met de snelste tijd in het eerste segment, om dat op te laten volgen met een vijfde tijd in het tweede segment. We zijn dus bijzonder sterk teruggekomen na een lastige vrijdag. Nu is het zaak om deze stijgende lijn door te zetten op de racedag."