Abraham steelt de show met P2: "Hou van deze baan"

22:35 – Degene die de MotoGP-kwalificatie voor de Grand Prix van Argentinië heeft gemist, zal waarschijnlijk vreemd hebben opgekeken bij het lezen van de uitslag daarvan. Goed, de polesitter is geen onbekende - dat is immers regerend wereldkampioen Marc Marquez - maar de nummer twee is een uit de Superbikes teruggekeerde Tsjech, die in zijn vijfjarige MotoGP-carrière niet verder kwam dan een handjevol zevende plaatsen.



Karel Abraham, rijder van het Pull&Bear Aspar Team, is al het hele weekend snel op het Autodromo Termas de Rio Hondo. De 27-jarige uit Brno wist zich verrassend te plaatsen voor het tweede kwalificatiesegment door een gecombineerde vierde tijd over te houden aan de eerste drie trainingssessies. Eenmaal in Q2 aangekomen bleef Abraham stunten: op een opdrogende baan verwees hij onder meer Maverick Viñales, Valentino Rossi en Dani Pedrosa - toch zeker niet de minsten van het MotoGP-circus - voor een tweede plaats.



"Dit voelt echt ongelooflijk, het is geweldig", jubelt de Tsjech. "De weersomstandigheden zijn al de hele dag slecht maar ik heb ervan genoten. Ik hou van deze baan - dat speelt mij zeker in de kaart - bovendien hebben we vrijdag een ijzersterke start van het weekend gehad. Ik wist dat het moeilijk voor ons zou gaan worden om te blijven verrassen, maar we hebben het geflikt en we weten wat we willen voor de race."



Wat de prestatie van Abraham des te indrukwekkender maakt, is dat de Tsjech het op een twee jaar oude Ducati heeft gedaan. Het team van Jorge 'Aspar' Martinez maakt gebruik van de Desmosedici GP15 (waarop Abraham rijdt) en een model van vorig jaar, de GP16. De laatste is echter voorbehouden aan teamgenoot Alvaro Bautista.



Bautista, die zich na de derde training ook al knap had geplaatst voor Q2, kwam niet verder dan een tiende plaats. De Spanjaard was enigszins teleurgesteld, maar wist dat de regen het hem moeilijk had gemaakt. "We hopen voor de race op vergelijkbare omstandigheden als vrijdag, want daarin zijn we zeker van onze zaak." De sportieve Bautista liet het niet na om zijn collega te feliciteren: "Wat Karel heeft gedaan is fantastisch, ik ben heel blij voor hem!"