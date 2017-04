Petrucci beste Italiaan, gematigd optimisme bij Yamaha

22:58 – Valentino Rossi, Andrea Iannone en Andrea Dovizioso zijn normaliter de aanwezen rijders om te strijden om de eer van 'beste Italiaan', maar ditmaal moest het drietal haar meerdere erkennen in de vierde coureur uit het Zuid-Europese op de MotoGP-grid. Danilo Petrucci - die een waardeloos weekend had in Qatar - blonk uit in de wisselvallige weersomstandigheden op het Autodromo Termas de Rio Hondo. Hij werd vierde.



"Ik ben blij met dit resultaat, al had ik graag op de eerste rij gestaan", bekent Petrucci. "Van deze weersomstandigheden is bekend dat ze mij goed liggen, dus ik wist dat een plaats bij de top drie haalbaar zou moeten zijn. Ik vind deze baan zeer uitdagend en voel me er goed. Het zal van belang zijn om een goede start te hebben. Om eerlijk te zijn, ben ik zondagavond tevreden met een klassering in de top acht."





Rossi eindigde uiteindelijk als tweede Italiaan, Il Dottore werd zevende. Niet een positie die de negenvoudig wereldkampioen normaal gesproken zou bekoren, maar gezien zijn problematische weekend in Argentinië in dit geval een aardige pleister op de wonden. "P7", verzucht de publieksfavoriet. "Het is niet fantastisch, maar het is ook niet slecht", weet Rossi, die na drie matige trainingssessies nog veroordeeld was tot deelname aan het eerste kwalificatiesegment. Aldaar wist hij landgenoot Dovizioso ternauwernood te verwijzen voor een plaatsje in het tweede gedeelte van de allesbepalende tijdtraining.Diens Movistar Yamaha-teammaat Maverick Viñales, die op het droge onverslaanbaar leek in Argentinië, moest het doen met P6. "Ik ben niet teleurgesteld", laat de jonge Spanjaard, die de openingsrace in Qatar op zijn naam wist te schrijven, weten. "Dit was de eerste keer dat ik op een natte baan naar buiten ging op de Yamaha en ik moet zeggen, de tweede startrij is heus zo erg nog niet. Vanaf daar ga ik morgen proberen een goede start te hebben om mee te kunnen strijden om de zege."