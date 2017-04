Marquez jaagt op vijfde achtereenvolgde zege in Austin

13:44 – Nog nooit won iemand anders dan Marc Marquez de MotoGP-race op het Circuit of the Americas. De wedstrijd in het Texaanse Austin, op de baan die sinds 2013 op de kalender staat, leverde vier keer een overwinning op voor de inmiddels 24-jarige Spanjaard. Na een vierde plaats in Qatar en een valpartij in Argentinië, die hem mogelijk de zege heeft gekost, wil Marquez terugslaan op zijn heilige grond.



"Na de Grand Prix van Argentinië, die voor mij in mineur afliep, ben ik blij dat we terugkeren naar Austin", laat de vijfvoudig wereldkampioen weten. "Ik hou van het Circuit of the Americas, alhoewel ik er natuurlijk liever in een betere flow heen was gegaan. We gaan de volle honderd procent geven in de jacht naar de eerste podiumplek van 2017. Ik heb geweldige herinneringen aan Austin, het is één van de beste circuits van de kalender. De layout bevalt me goed, tevens kan ik de hoogteverschillen erg waarderen. De Amerikaanse stijl past goed bij mij: de fans maken er echt een feest van."



Naast Marquez zag ook Repsol Honda-collega Dani Pedrosa de finishvlag niet tijdens de vorige race: ook de zeven jaar oudere collega van de regerend kampioen ging op het Autodromo Termas de Rio Hondo tegen de vlakte. "In de tussentijd hebben we veel kunnen leren over onze motorfiets, waarvan de stabiliteit nog steeds verbeterd zal moeten worden. Wat betreft het circuit: ik vind het een leuke baan, Austin is ook een mooie stad. Laten we hopen op een goed weekend!"



Waar Marquez na twee Grands Prix de achtste plaats in het kampioenschap bezet, neemt Pedrosa P10 in. De twee Spanjaarden hebben samen 24 punten gescoord: dertien daarvan staan op naam van Marquez, Pedrosa is goed voor de overige elf. In het teamkampioenschap staat Repsol Honda door de dubbele uitvalbeurt in Argentinië slechts vijfde, nog achter satellietteams als Tech 3 en Pramac.