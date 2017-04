Kampioenschapsleider Viñales 'vol vertrouwen' naar Austin

15:37 – Met vijftig punten uit twee wedstrijden heeft Maverick Viñales tot dusver de volle buit te pakken. De 22-jarige Spanjaard won op zowel het Losail International Circuit als het Autodromo Termas de Rio Hondo en heeft zodoende na twee Grands Prix al een gezonde voorsprong in de stand om het kampioenschap. De rijder van Movistar Yamaha gaat dan ook goedgemutst op weg naar Texas, waar de volgende race is.



"Het seizoen vervolgt in Austin, een plaats waar ik goede herinneringen aan heb. Hier won ik immers mijn eerste Moto2-race", denkt Viñales terug het succes van 2014. "Vorig jaar ging het erg lekker op het Circuit of the Americas, ik denk dat de baan erg geschikt is voor mijn rijstijl. Ik hou van de hoogteverschillen en ben erg benieuwd hoe de M1 hier gaat presteren. Vol vertrouwen ga ik dit weekend in, ik heb het gevoel dat we wederom een sterke prestatie kunnen leveren!"



Teammaat Valentino Rossi leverde tweemaal een knappe prestatie: in Losail en Termas de Rio Hondo sprak hij tot op de zondagochtend van een lastig weekend, om de races respectievelijk als derde en tweede te beëindigen. Rossi is dan ook Viñales' naaste rivaal, Il Dottore heeft 36 punten verzameld in de eerste twee krachtmetingen.



"Ik ben blij om in Texas te zijn, ik ben gek op Austin. De eerste twee races van dit jaar verliepen uiteindelijk boven verwachting en ik hoop dat ik dit keer gelijk vooraan te staan. Er is veel werk te verrichten, maar ik heb alle vertrouwen in mijn team en de machine. Het Circuit of the Americas is een lastige baan, maar ik vind het zelf erg spectaculair. Helaas maakte ik vorig jaar een fout in de wedstrijd, dit jaar wil ik een foutenvrije race hebben."