Marquez slaat terug in tweede Texaanse oefensessie

22:08 – In de eerste vrije training keek hij nog tegen meer dan een halve seconde achterstand aan, maar de koning van het Circuit of the Americas heeft orde op zaken gesteld in de tweede oefensessie. Marc Marquez was in de Texaanse middag ruim de snelste: met een 2.04.061 was de regerend kampioen een kleine drie tienden rapper dan Tech 3 Yamaha-rijder Johann Zarco. Maverick Viñales eindigde, op vier tienden van Marquez, op P3.



Met vier overwinningen uit vier deelnames is Marquez absoluut de heerser op het COTA. De 24-jarige Spanjaard wil zijn honderdprocentscore maar al te graag doortrekken naar 2017, maar kent stevige concurrentie in de persoon van Viñales. Zijn twee jaar jongere landgenoot, die afgelopen winter de fabrieksstal van Suzuki verruilde voor Movistar Yamaha, schreef de eerste twee Grands Prix van dit jaar op zijn naam. Ook in Texas schoot Viñales uit de startblokken: in de Amerikaanse ochtend was de benjamin van het Yamaha-team ruim de rapste.



Waar Viñales zich 's middags echter minimaal verbeterde, vloog Marquez een seconde rapper over het asfalt. Achter Zarco en collega Viñales noteerde Valentino Rossi de vierde tijd, Dani Pedrosa reikte tot P5. Een zware valpartij was er voor de in Argentinië nog zo verrassend sterk gekwalificeerde Karel Abraham: de Tsjech kon wonderwel echter weglopen na een heftige smak.



In de Moto3 blijft Aron Canet de lakens uitdelen: waar de jonge Spanjaard in de eerste tijdtraining ruim een seconde voorsprong had op zijn naaste rivaal, bleef het gat in de tweede sessie met zeven tienden nog altijd groot. Bo Bendsneyder, die in training één P12 liet noteren, kwam in de tweede training niet verder dan de 22ste positie. De achterstand op leider Canet bedroeg 2,2 seconden.