Pechvogel Rins moet streep door restant weekend zetten

17:34 – Het zit Alex Rins voorlopig niet mee in zijn debuutseizoen in de MotoGP. De 21-jarige Spanjaard, die aan de zijde van Andrea Iannone uitkomt voor Suzuki, ging onderuit in de derde vrije training en brak daarbij zijn pols. Het is de zoveelste breuk voor Rins in een aantal maanden tijd: ook in het vorige Grand Prix-weekend, in Argentinië, reed Rins niet pijnvrij.



Een kleine maand geleden liep Rins al een breukje in het sprongbeen op na gevallen te zijn met zijn crossmotor. Ondanks zich voort te bewegen middels krukken kon Rins deelnemen aan de race op het Autodromo Termas de Rio Hondo - finishen deed hij echter niet.



Met zeven punten, gescoord dankzij een negende plaats tijdens de seizoensouverture in Qatar, bezet de jonge Spanjaard de zestiende plaats in het tussenklassement.