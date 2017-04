Viñales topt incidentrijke sessie, Marquez valt twee keer

17:44 – Maverick Viñales heeft de derde vrije training op het Circuit of the Americas als snelste besloten. De 22-jarige kampioenschapsleider was 82 duizendsten rapper dan rivaal Marc Marquez in een sessie waarin ongeveer de helft van het veld onderuitging. Marquez smakte tweemaal tegen het asfalt, Alex Rins ging dusdanig hard tegen de vlakte dat hij het restant van het Grand Prix-weekend op zijn buik kan schrijven. De jonge Suzuki-coureur brak namelijk zijn linkerpols.



Op een koele Texaanse baan liet menig MotoGP-coureur zich verrassen: waar de jonge honden van de Moto3 meestal de brokkenpiloten zijn, bleven deze vrijwel allemaal overeind. De oudere collega's van de zwaarste klasse leken echter haast op ijs te rijden: naast de twee glijpartijen van Marquez en de klapper van Rins gingen achtereenvolgens Alvaro Bautista, Aleix Espargaro, Andrea Dovizioso, Sam Lowes, Andrea Iannone, nogmaals Aleix Espargaro en Jorge Lorenzo onderuit.



Voor Lorenzo betekende het een streep door de rekening: de Ducati-coureur was op weg zijn tijd te verbeteren en zodoende directe plaatsing voor het tweede kwalificatiesegment af te dwingen, maar zijn schuiver zorgt ervoor dat de drievoudig MotoGP-kampioen andermaal zijn opwachting moet maken in Q1. Lorenzo wordt dit keer door weinig verrassende namen vergezeld, iets wat twee weken geleden in Argentinië wel anders was. De uitblinkers van toen konden het in de Verenigde Staten echter niet bolwerken.



Naast topfavorieten Viñales en Marquez zijn Dani Pedrosa, Johann Zarco, Cal Crutchlow, Valentino Rossi, Scott Redding en Jonas Folger in Q2 te bewonderen. Ondanks hun valpartijen reden Dovizioso en Iannone over drie tijdtrainingen gezien tijden die uiteindelijk rap genoeg bleken: het Italiaanse duo mag zodoende ook het eerste kwartier van de kwalificatie uitzitten.



Bo Bendsneyder kwam in de koeste Moto3-sessie tot een elfde tijd, de Rotterdammer was ruim een seconde verwijderd van de snelste rondetijd. Deze werd neergezet door Romano Fenati.