Avintia zet stap: volgend jaar met twee 2017-modellen

20:50 – Reale Avintia Racing, het MotoGP-team waarvoor Hector Barbera en Loris Baz uitkomen, heeft volgend seizoen de beschikking over twee 2017-modellen van Ducati. Men gaat daarmee een stapje vooruit: dit jaar heeft de ploeg van Raúl Romero een machine uit 2016 en eentje uit 2015.



"Ik ben ontzettend blij aan te mogen kondigen dat we ook volgend jaar samenwerken met Ducati", jubelt teambaas Romero. "We zijn als een familie, Avintia is volledig geïntegreerd in het MotoGP-project van het Italiaanse merk. We hadden enkele andere opties voor 2018, maar het vertrouwen dat Ducati-directeur Paolo Ciabatti en -teambaas Gigi Dall'Igna hebben uitgesproken heeft de beslissing voor ons een stuk gemakkelijker gemaakt."



Avintia is sinds het seizoen 2012 vertegenwoordigd in de MotoGP, de samenwerking met Ducati is vanaf 2014 gaande. Door de nauwe banden met het fabrieksteam kon Barbera vorig seizoen een aantal Grands Prix invallen voor de destijds geblesseerde Andrea Iannone.