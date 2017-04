Marquez staat te kijken van snelheid: "Echt niet verwacht"

22 april 2017 – Na een spectaculair slotstuk van de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten kon Marc Marquez het hardst lachen: de 24-jarige Spanjaard belandde tóch weer op pole, zijn vijfde achtereenvolgende op het Circuit of the Americas. Op dertien honderdsten van Marquez eindigde kampioenschapsleider Maverick Viñales als tweede.



"Deze pole doet me erg goed, want ik had echt niet verwacht dat ik het zou halen", spreekt Marquez na afloop van de allesbepalende tijdtraining. "Van tevoren waren wij ervan overtuigd dat het moeilijk zou worden. Sterker nog: ondanks dat het Circuit of the Americas mij zeer goed ligt, had ik dit weekend toch wat moeite met het totaalpakket. We wisten dat onze concurrenten sterk zijn op de nieuwe banden en hebben in de trainingen dus maar gewerkt aan het afleggen van longruns. De racesimulatie voelde beter aan dan de kwalificatiesetting."



"Dit is een baan waar ik zoveel van houd, ik dacht: laat ik er eens goed voor gaan zitten! In mijn laatste rondje ging ik er goed voor zitten. Ik reed op de limiet, maar het resulteerde in een nieuwe pole hier in Austin. Ik ben blij met de inzet van het gehele Repsol Honda-team: we hebben dit weekend stapje voor stapje weten te verbeteren. Bovendien voelde ik me sterk in de vierde vrije training, toen we oud rubber gebruikten. We gaan het zien in de race!"



Repsol Honda-collega Dani Pedrosa kon goed meekomen in de Amerikaanse kwalificatie en besloot op een vierde stek, vlak achter Valentino Rossi. Pedrosa kon ermee leven: "Vierde is niet slecht. Ik had derde kunnen worden, maar het is oké. We moeten nog een paar oneffenheden wegwerken, zodat we ons allerbest kunnen geven in de wedstrijd."