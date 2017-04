Viñales: "Eerlijk gezegd dacht ik dat ik de pole binnen had"

10:25 – WK-leider Maverick Viñales rekende zich zaterdag al rijk, toen hij in de kwalificatie voor de Grand Prix van Amerika tegen het vallen van de vlag naar een 2.02.871 ging en daarmee de op dat moment snelste tijd liet aantekenen. Marc Márquez liet echter zien dat het nog harder kon op het Circuit of the Americas en eiste met een 2.02.741 de pole voor zich op.



"Eerlijk gezegd dacht ik dat ik de pole binnen had. Maar toen ik op het scherm keek, zag ik Marc achter Valentino (Rossi, red.) rijden en dacht ik dat het hem misschien toch zou lukken. En het is hem ook gelukt, dus felicitaties aan hem, want het was zeker een mooi rondje", toont Viñales, winnaar van de eerste twee races, zich sportief. "Voor de race moeten we ons nog verbeteren. In de avond zullen we hard werken om een nieuwe setup te proberen, maar voor nu hebben we goed werk geleverd en we gaan zeker meedoen. Honderd procent pushen van de eerste tot de laatste ronde wordt denk ik de beste strategie."



Viñales' teamgenoot Valentino Rossi werd op acht tienden van een seconde van Márquez derde. "Het was lastig, want het leek erop dat Maverick en Márquez een beter tempo hadden. Maar het is ontzettend belangrijk om vanaf de eerste rij te starten", reageert de Italiaan. "We hebben de machine enorm verbeterd en ik wist dat ik, als ik een probleemloze ronde kon rijden, een goede rondetijd kon neerzetten. Dat heb ik gedaan, dus al met al is dit prima. Nu moeten we afwachten wat er in de race gaat gebeuren."