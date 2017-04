Rossi dolblij: "Ik dacht ineens: ik leid het kampioenschap"

9:13 – Zijn voorseizoen verliep moeizaam en hij werd in de eerste races geklopt door zijn nieuwe teamgenoot Maverick Viñales, maar na drie races is Valentino Rossi de leider in het wereldkampioenschap MotoGP. Na derde plaatsen in Qatar en Argentinië kwam de 38-jarige Italiaan in Austin als tweede over de finish.



De punten die Rossi pakte met zijn tweede plek waren voldoende om Viñales, de winnaar van de eerste twee races, in het kampioenschap te passeren. Rossi heeft er nu 56, zijn Spaanse teamgenoot vijftig.



Na de race in Austin kon Rossi zijn geluk niet op: "Dit is een enorme verrassing voor mij en het team, vooral omdat ik tijdens de winter worstelde met de nieuwe motor. Misschien hadden we wat meer tijd nodig om te begrijpen hoe deze werkte, maar hij blijkt uitstekend te zijn. Ik ben erg blij, want vandaag was het gat naar de kop niet groot en dit is mijn beste resultaat ooit op dit circuit. Toen ik op mijn pitbord zag dat Maverick eruit lag, bedacht ik me ineens: ik leid het kampioenschap! Dat voelde geweldig en toen ik zag dat Dani Pedrosa problemen met zijn banden kreeg, wilde ik voor die extra vier punten gaan. Die punten kunnen belangrijk zijn."



Gedurende de race kreeg Rossi een tijdstraf van 0,3 seconde omdat hij een deel van de baan afsneed na een touché met Johann Zarco. Hoewel deze penalty uiteindelijk geen gevolgen had, is Rossi het er niet mee eens. "Dat voelt onrechtvaardig. Ik had twee opties: uitwijken of samen met hem crashen, op een heel gevaarlijk punt van de baan. Hoewel ik de beslissing van de wedstrijdleiding accepteer, is de fout hier gemaakt door Zarco."