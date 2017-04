Zarco nederig na touché: "Ik kan veel van Rossi leren"

12:09 – Johann Zarco was één van de smaakmakers van de MotoGP-race in Austin. De Moto2-kampioen van de afgelopen twee jaar was de luis in de pels van de koplopers en vocht gedurende de race een verbeten duel uit met Valentino Rossi. Daarbij raakten de twee elkaar en moest Rossi uitwijken.



Zarco waagde een optimistische poging om Rossi via de binnenkant te passeren, met een touché als gevolg. Rossi stuurde noodgedwongen naar de buitenkant en kwam via een ruime uitloopstrook terug op de baan. Deze actie leverde de Italiaan een tijdstraf van 0,3 seconde op, hij haalde volgens de wedstrijdleiding voordeel uit het feit dat hij een stuk asfalt afsneed, al benadrukte de routinier na afloop dat Zarco in zijn ogen schuld had aan het incident. Daar is de Tech3-coureur het wel mee eens: "Het was fantastisch om met Valentino te duelleren. Op een bepaald moment kwamen we heel dicht bij elkaar en ik had iets meer snelheid bij het ingaan van bocht drie. Misschien was het iets te krap, maar gelukkig bleven de gevolgen beperkt en kon hij nog tweede worden. Ik wilde hem absoluut niet in de problemen brengen en besef dat ik veel van hem kan leren."



Na het incident met Rossi reed Zarco enige tijd op de vierde plek, in de slotfase moest hij deze positie afstaan aan Cal Crutchlow. "Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar Crutchlow was iets sneller. Toch is een vijfde plaats geweldig, zeker omdat het podium niet ver weg was", aldus de 26-jarige Fransman, die onlangs in de Grand Prix van Argentinië ook als vijfde eindigde. Met 22 punten staat hij nu zevende in het kampioenschap.