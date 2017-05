Bendsneyder gaat op bekend terrein voor ommekeer

13:42 – Na drie races staat de teller van Bo Bendsneyder in de Moto3 nog altijd op nul punten. Twee weken geleden op het Circuit of the Americas ging hij al in rondje twee onderuit en eerder wist hij ook in Qatar en Argentinië niet te scoren. In Jerez de la Frontera hoopt de Rotterdammer op eindelijk een goed resultaat.



Bendsneyder begon het seizoen in de hoop mee te kunnen doen om de ereplaatsen, zodat hij in 2018 de stap naar de Moto2 kon maken. Dat optimisme leek reëel gezien zijn prima prestaties in de tweede helft van het afgelopen jaar, zijn debuutseizoen in de Moto3, en de goede tijden die hij op de klokken bracht tijdens de wintertests. Voorlopig wil het echter niet vlotten, maar de Nederlander met startnummer 64 houdt de moed erin. Hij kent het circuit van Jerez de la Frontera, komend weekend het decor van de Spaanse GP, goed: hij won er in 2015 beide races in de Red Bull Rookies Cup en was er in de winter op dreef tijdens de testsessies. "Ik kijk uit naar dit weekend in Jerez", zegt hij. "We hebben hier in de winter veel getest en vinden meestal een prima afstelling voor dit circuit. We gaan hard werken, zoals altijd, en knokken voor een mooie positie. We zien dan vanzelf wat er gebeurt. We gaan er alles aan doen om een goede race te beleven, dat verdienen we."



De Moto3-race in Jerez begint komende zondag om 11.00 uur, de kwalificatie is zaterdag om 12.35 uur.