Guintoli vanaf Le Mans vervanger Rins bij Suzuki

12:17 – In Jerez de la Frontera mag Takuya Tsuda plaatsnemen op de Suzuki GSX-RR, maar voorlopig blijft het voor de Japanner bij dit ene optreden. Vanaf de Grand Prix van Frankrijk in Le Mans, twee weken na de race in Jerez, is Sylvain Guintoli de tijdelijke teamgenoot van Andrea Iannone.



Guintoli rijdt in ieder geval de race in Le Mans en zal ook de Grands Prix erna voor zijn rekening nemen als blijkt dat Alex Rins, de vaste racecoureur, nog onvoldoende hersteld is om te kunnen racen. Rins kwam onlangs hard ten val op het Circuit of the Americas in Austin en brak daarbij zijn pols. Hij moet de komende dagen nog volledige rust houden, pas daarna kan een begin worden gemaakt met het herstelproces.



De 34-jarige Guintoli beschikt over een schat aan ervaring in de motorsport: hij reed vijf volledige seizoenen in de Moto2 en had in 2007 en 2008 een vaste plek in de MotoGP. De afgelopen jaren reed de Fransman in het Superbike World Championship en in deze klasse veroverde hij in 2014 de titel.