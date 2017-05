Verrassende Pedrosa rapste in eerste sessie op nat Jerez

10:45 – De eerste vrije training op het Circuito Permanente de Jerez is door Dani Pedrosa als snelste besloten. De 31-jarige Spanjaard van Repsol Honda reed op een natte baan 1.51.648, waarmee de thuisrijder twee duizendsten van een seconde rapper in de rondte ging dan Cal Crutchlow. Jack Miller, altijd sterk in de regen, noteerde de derde tijd in Andalusië.



Onder een flink pak wolken werd de eerste oefensessie gestart, kort nadat de eerste motoren op het asfalt verschenen begon het wederom te regenen in Jerez - iets wat het eerder deze ochtend ook al had gedaan. Voor Maverick Viñales reden om het rustiger aan te doen, Marc Marquez wilde daarentegen zijn Honda wel de sporen geven. Het leidde tot een klein akkefietje, waarbij Marquez zich stoorde aan zijn twee jaar jongere landgenoot. Viñales reed namelijk op de ideale lijn, terwijl hij behoorlijk langzamer was dan de winnaar van de Amerikaanse Grand Prix.



Regerend wereldkampioen Marquez kwam uiteindelijk tot de vijfde tijd, achter Andrea Dovizioso. Jonas Folger volgde met P6, Aleix Espargaro en Danilo Petrucci kwamen zoals gewoonlijk bovengedreven in natte weersomstandigheden. De Spanjaard en de Italiaan vonden zichzelf terug op respectievelijk de zevende en de achtste plaats. Viñales werd tiende, Valentino Rossi besloot de eerste training in Zuid-Spanje op de zestiende stek.



In de Moto3-sessie, die voorafging aan de koningsklasse, kwam Bo Bendsneyder niet verder dan P14. De Rotterdammer gaf 3,2 seconden toe op Jakub Kornfeil, die de eerste plaats wist te veroveren. Klassementsleider Joan Mir nam geen enkel risico en bleef vrijwel de gehele sessie binnen, de Spanjaard bracht geen tijd op de klokken.