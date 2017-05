Pedrosa wederom snelste, Lorenzo verrast met tweede tijd

10:52 – Het is hem opnieuw gelukt. Ook in de derde vrije training van het MotoGP-weekend op het circuit van Jerez de la Frontera is Dani Pedrosa bovenaan de tijdenlijst geëindigd. Met een 1.38.580 was hij twee tienden sneller dan Jorge Lorenzo. De Ducati-rijder was duidelijk de grootste verrassing van de oefensessie. Yamaha-coureur Maverick Viñales stormde naar de derde tijd, voor Marc Marquez en Valentino Rossi.



Onder een lekker Spaans zonnetje, wel met wat bewolking, werd de derde oefensessie van het weekend afgetrapt. Marquez had de smaak meteen te pakken en dook rap onder de vrijdagtijd van Pedrosa, al was het verschil minimaal: 0.007. Verder pakten de coureurs de eerste runs voorzichtig en kalmpjes aan. Doordat Tito Rabat en Aleix Espargaro de top tien inklommen, was het Rossi die aan bak moest in de slotfase van de training. Mocht hem dat niet lukken, dan was een deelname aan het eerste kwalificatiedeel verplicht.



En met nog zeven minuten op de klok was het raak: de eerste twee sectoren waren niet snel genoeg, maar de Yamaha-coureur maakte veel goed in het laatste gedeelte. Zodoende sprong Rossi met een 1.39.352 naar de eerste tijd van dat moment. Maar de andere heren gingen er ook eens goed voor zitten en niet snel daarna voerde Pedrosa de tijdenlijst aan, gevolgd door een Pramac-coureur Scott Redding. Ook Jack Miller deed goede zaken door naar de vierde plek te springen, maar de Australiër werd meteen naar P5 verwezen door Jonas Folger. Ondertussen scherpte Pedrosa zijn tijd nog eens aan naar een 1.38.580. Maar de verrassing van de training bleek uiteindelijk Lorenzo te worden. Duidelijk is dat de Spanjaard nog niet helemaal uit de voeten kan met de Ducati, maar wat we ook weten is dat hij van het circuit in Jerez houdt. Met een verschil van twee tienden nestelde de voormalig kampioen zich op P2 en bleef daar vervolgens ook staan. Prachtig was het om te zien hoe hij door zijn monteurs werd ontvangen en gefeliciteerd in de pitbox.



Met twee minuten op de klok werd er nog wel veel van positie gewisseld: Folger ging naar de derde tijd, maar werd meteen naar achteren gezet door Cal Crutchlow. Die werd op zijn beurt door Maverick Viñales naar de vierde stek verplaatst. Marc Marquez stond lang achtste, maar trok de gashendel nog even open en zetelde zich intussen op die vierde positie. Rossi klokte bij het vallen van de vlag de vijfde tijd. Daarachter stonden: Crutchlow, Folger, Redding en Zarco. Miller compleerde de top tien en mag Q1 dus ook overslaan. Dat geldt niet voor Andrea Iannone, Rabat en Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso klokte slechts de zestiende tijd.



Bo Bendsneyder ging in de derde Moto3-training, welke net voor de training van de koningklasse plaatsvond, aan de haal met de vijftiende tijd en was daarmee de snelste Ajo-coureur. Jorge Martín voerde het Moto3-veld aan.



De kwalificatie voor de eerste Grand Prix op Europese grond start zaterdagmiddag om 14.10 uur.