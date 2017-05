'Nicky Hayden ernstig gewond na aanrijding in Rimini'

16:15 – Vanuit Italië komen slechte berichten door over Nicky Hayden. De voormalig wereldkampioen in de MotoGP zou tijdens een fietsrit in de omgeving van Rimini zijn aangereden door een auto. Hayden zou, zo melden diverse Italiaanse media, met ernstige verwondingen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.



De aanrijding vond plaats rond 14.00 uur op woensdagmiddag. Op de website RiminiToday.it zijn foto's te zien van de auto die Hayden aangereden zou hebben. De voorruit, waar de Australiër op geklapt is, toont aan hoe groot de klap geweest is. Andere Italiaanse media bevestigen het voorval inmiddels, ook Ducati is op de hoogte. "Onze gedachten gaan uit naar Nicky, die jaren deel uitgemaakt heeft van onze familie", staat te lezen in een tweet van Ducati. Naar verluidt is Hayden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.



De 35-jarige Hayden werd in 2006 wereldkampioen in de MotoGP en won drie races. Vorig jaar reed hij namens Honda de GP's van Aragon en Australië, dit jaar is hij actief in het Superbike World Championship.