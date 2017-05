Weekendschema: hoe laat zijn welke races en kwalificaties?

19:30 – De internationale autosport bevindt zich komend weekend vrijwel in zijn geheel in Frankrijk. Parijs, Le Mans en Pau zijn de plekken waar fans van respectievelijk de Formule E, MotoGP en de Formule 3 en Eurocup Formule Renault 2.0 hun hart op kunnen halen. De tijden van de belangrijkste sessies op een rij.



MotoGP: Grand Prix van Frankrijk



Moto2 en Moto3: Le Mans

Formule E: ePrix van Parijs

Europese Formule 3: Pau

Het circuit van Le Mans, waar volgende maand de beroemde 24-uursrace gehouden wordt, is de komende dagen het domein van de mannen op twee wielen. Na de dubbelzege van Repsol Honda in Jerez ligt de titelstrijd weer helemaal open. Valentino Rossi leidt het WK, maar jaagt nog op zijn eerste zege van 2017.Zaterdag 20 mei14.10- 14.25 uur: eerste kwalificatie14.35- 14.50 uur: tweede kwalificatieZondag 21 mei14.00 uur: Grand Prix van FrankrijkUiteraard vormen de Moto2 en Moto3 ook in Le Mans het voorprogramma van de MotoGP. In de Moto3 scoorde Bo Bendsneyder onlangs in Jerez zijn eerste punten, hij hoopt in Le Mans op een vervolg.Zaterdag 20 mei12.35- 13.15 uur: kwalificatie Moto315.05- 15.50 uur: kwalificatie Moto2Zondag 21 mei11.00 uur: race Moto312.20 uur: race Moto2De kalender van de Formule E is merkwaardig opgebouwd: soms is er weken of zelfs maanden niets, maar nu volgen de ePrix's elkaar in hoog tempo op. Een week na de race in Monaco strijkt het veld neer in de Franse hoofdstad. Sébastien Buemi won vier van de vijf tot dusver verreden races dit seizoen en leidt het kampioenschap. Zoals altijd in de Formule E wordt het hele programma ook in Parijs op één dag afgewerkt.Zaterdag 20 mei12.00- 13.00 uur: kwalificatie16.00 uur: ePrix van ParijsEén van de meest interessante juniorklassen om te volgen dit seizoen is de Europese Formule 3. Lando Norris is de nieuwe ster aan het firmament en hij vecht mooie duels uit met Joel Eriksson, Maximilian Günther en Callum Ilott. Ook Mick Schumacher komt eraan, hij pakte tijdens het afgelopen raceweekend in Monza zijn eerste podiumplaats. Komend weekend racen de mannen in de straten van Pau.Vrijdag 19 mei15.35- 16.20 uur: eerste kwalificatieZaterdag 20 mei11.10 uur: race 115.35- 16.20 uur: tweede kwalificatieZondag 21 mei10.40 uur: race 216.00 uur: race 3 (Pau Grand Prix)Naast de Europese Formule 3 is nog een mooie opstapklasse present in Pau: de Eurocup Formule Renault 2.0. Een week voor de races in Monaco is dit voor de coureurs een mooie gelegenheid om ervaring op te doen op een stratencircuit. Will Palmer leidt het klassement, Richard Verschoor staat voorlopig zevende.Zaterdag 20 mei08.25- 09.00 uur: eerste kwalificatie17.48 uur: race 1Zondag 21 mei09.00- 09.30 uur: tweede kwalificatie17.10 uur: race 2