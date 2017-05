Miller opent als snelste op opdrogende baan in Le Mans

10:48 – Op het moment dat er een klein beetje water op de baan ligt is er in de MotoGP één jongeman die altijd boven komt gedreven: in wisselende weersomstandigheden is er vrijwel niemand zo sterk als Jack Miller. De 22-jarige Australiër, die vorig jaar naar de zege reed tijdens de TT van Assen, toonde op een opdrogende circuit van Le Mans vrijdagochtend wederom zijn klasse. De Jackass was meer dan een seconde rapper dan de nummer twee, regerend wereldkampioen Marc Marquez.



De eerste vrije training op het Bugatti-circuit in Le Mans begon onder een flink wolkendek, waaruit enkele druppen vielen. De baan was nat, coureurs kwamen enkel met regenbanden gemonteerd naar buiten. Naarmate de oefensessie vorderde werd het echter droger en droger, waarop Miller de eerste was die het aandurfde om met slicks te gaan rijden. De blauwzilveren Marc VDS-machine met startnummer 43 katapulteerde zich met een ruime voorsprong naar de eerste plaats.



Nadat Miller aantoonde dat het tijd was voor droogweerbanden deed het meerendeel van zijn collega's de Australiër na, al was er een enkeling die nog bij het regenrubber bleef. Waar Miller uiteindelijk een 1.37.467 liet noteren, kwam Marquez niet verder dan een 1.38.755. Johann Zarco, van wie donderdag duidelijk werd dat hij zijn contract bij Tech 3 met een jaar heeft verlengd, werd derde.



Valentino Rossi en Maverick Viñales kwamen niet verder dan respectievelijk P8 en P10. Rossi moest bijna drieënhalve seconde toegeven ten opzichte van de toptijd van Miller, Viñales kwam een kleine vier tellen tekort. Cal Crutchlow en Loris Baz kwamen overigens keurig voor de dag met een vierde en een vijfde plek, Karel Abraham stond er eveneens goed bij met P6. Bradley Smith (zevende) en Alvaro Bautista (negende) besloten de top tien.



In de Moto3-klasse kon Bo Bendsneyder goed meekomen: de 18-jarige Rotterdammer besloot zijn eerste vrije training op de negende positie, op slechts tweeënhalve tiende van koploper Adam Norrodin.