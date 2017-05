13:30 – Bo Bendsneyder mag de Grand Prix van Frankrijk in de Moto3 zondag vanaf de derde startrij aanvangen. De jonge Red Bull KTM-coureur verbeterde zich in de laatste seconden naar een 1.43.086 en dat was goed voor een negende plaats. De poleposition ging naar Jorge Martin, die ook in Jerez al de pole voor zich opeiste.



Snel meer.