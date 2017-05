Vinales leidt Yamaha-trio in kwalificatie Le Mans

15:03 – Yamaha heeft de zaakjes op het droge wegdek van Le Mans goed voor elkaar. Maverick Vinales dook als enige onder de 1.32-grens en bracht een 1.32.994 op de klokken. Teammaat Valentino Rossi probeerde de toptijd van Vinales nog aan te vallen, maar uiteindelijk ruim een tiende tekort. Thuisrijder Johann Zarco maakte er een complete eerste startrij voor Yamaha van door in de slotfase een derde tijd te noteren.



Na de eerste runs voerde Cal Crutchlow de ranglijst aan, maar Vinales was niet van plan de handdoek al in de ring te werpen en hij ging er nog eens goed voor zitten. De Spanjaard was in elke sector sneller en dook maar liefst ruim een halve seconde onder de tijd van Crutchlow. Rossi bevond zich achter zijn teamgenoot op het circuit, maar de Italiaanse WK-leider moest zich schikken in de tweede plaats. De grote verrassing was Zarco, die zich via Q1 naar een keurige derde tijd wist te rijden en het publiek daarmee op de banken kreeg.



Marc Marquez kende een moeilijke dag in het noordwesten van Frankrijk en kwam, net als even daarvoor in de vierde oefensessie, ten val. De regerend wereldkampioen liet zich echter niet kennen, pakte zijn machine op en reed zich meteen naar de, tot dan toe, tweede tijd. Het bleek uiteindelijk niet goed voor de eerste startrij en met een 1.32.493 was hij zelfs niet de beste Honda-coureur. Crutchlow bleef de Spanjaard namelijk bijna twee tienden voor.



Andrea Dovizioso, die zich via Q1 wist te plaatsen voor het tweede deel, Scott Redding, Pol Espargaro, Karel Abraham en Bradley Smith maakten de overige posities in de top tien vol. Met Espargaro en Smith op de achtste en tiende plaats had het Oostenrijkse team van KTM genoeg redenen tot lachen. Dat gold niet voor Jack Miller. De Australiër zat er het hele weekend goed bij, maar kwam op zaterdag maar liefst drie keer ten val. Na een valpartij in de ochtendsessie, knalde de coureur van het Marc VDS-team hard tegen de bandenstapels. Miller bleek in orde en kon in Q2 'gewoon' aan de start verschijnen. En ook nu schoof de winnaar van Assen weer onderuit. Hij vertrekt zondag vanaf de elfde plaats, net voor Loris Baz.



In Q1 hadden meerdere toppers de opdracht zich te plaatsen voor het tweede kwalificatiedeel, maar slechts twee van hen kon in die opzet slagen. Het lukte Dovizioso en Zarco. Voor Dani Pedrosa (dertiende), Jorge Lorenzo (zestiende) en Andrea Iannone (zeventiende) zat het er na de eerste sessie al op.



Morgen (zondag) om 14.00 uur gaan de coureurs van start voor de vijfde wedstrijd van het seizoen.