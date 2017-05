Bendsneyder negende in Moto3, olie zorgt voor chaos

12:17 – Bo Bendsneyder heeft de weg omhoog ingeslagen in de Moto3. Na teleurstellende resultaten in de eerste drie races gaf de Nederlander zondag in Le Mans zijn eerste puntenfinish van twee weken geleden, toen hij elfde werd in Jerez, een vervolg. Hij kwam als negende over de finish.



De Moto3-race in Le Mans kende een krankzinnige start. Uit de machine van Jakub Kornfeil lekte olie en in rondje twee leidde dat tot een gigantische valpartij. Het halve veld ging onderuit door de vloeistof op het circuit, coureurs lagen overal in de grindbak en het asfalt. Een code rood was het logische gevolg en wonder boven wonder raakte niemand gewond bij deze bizarre crash, waarbij meerdere coureurs collega's of motoren over zich heen kregen. Het circuit werd vervolgens schoongemaakt en iedereen was van de partij bij de herstart.



Ook hierna was er veel drama: Romano Fenati lag op koers voor de zege, maar ging met nog negen rondjes te gaan onderuit. Ook polesitter Jorge Martin en Darryn Binder vergooiden door valpartijen zeker lijkende topresultaten. Joan Mir profiteerde, hij boekte zijn derde overwinning van dit Moto3-seizoen.



Bendsneyder reed een strakke wedstrijd. Gestart vanaf P9 viel de Rotterdammer aanvankelijk wat terug, maar in de slotfase maakte hij veel terrein goed. Hij eindigde als negende, zijn beste resultaat van het jaar.