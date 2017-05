The Kentucky Kid, geliefd persoon op en naast de baan

11:42 – Op de late maandagmiddag kwam het bericht waar de hele motorsportwereld sinds vorige week woensdag al bang voor was: Nicky Hayden is niet meer. De populaire Amerikaan, die in 2006 Valentino Rossi de wereldtitel in de MotoGP afhandig wist te maken, was bezweken aan zijn verwondingen. Vijf dagen eerder was Hayden aangereden tijdens een trainingsrit op de fiets, waardoor hij zwaar hersenletsel opgelopen had.





Voor de leeuwen bij Repsol Honda

Knul uit Kentucky wordt wereldkampioen

Een paar podiumplekken met Honda en Ducati

Nicholas Patrick Hayden werd op 30 juli 1981 geboren in Owensboro, Kentucky. The Kentucky Kid krijgt de liefde voor het motorracen en -crossen met de paplepel ingegoten: vader Earl racet altijd met het startnummer 69, een getal waarmee Hayden mondiale faam zou verwerven. Terwijl hij nog op de middelbare school zit komt Hayden al uit op hoog niveau: op zeventienjarige leeftijd maakt hij zijn debuut in het wereldkampioenschap Supersport.In 2002 wordt Hayden, die het wegracen combineert met dirt-track wedstrijden, kampioen in de AMA Superbike, de Amerikaanse variant van het WK. Broodheer Honda promoveert hem naar de MotoGP, waar hij aan de bak mag bij Repsol Honda. De 21-jarige Hayden heeft niet de minste als teamgenoot: publiekslieveling Rossi, die net de allereerste MotoGP-titel ooit heeft veroverd, staat naast hem in de pitbox.Hayden besluit het seizoen als beste rookie: de Amerikaanse jongeling rijdt op Motegi en Phillip Island naar een derde plaats en wordt uiteindelijk vijfde in de eindrangschikking. In 2004 gaat het behoorlijk minder en krijgt Hayden veel hoon te verwerken, in 2005 begint het te lopen. De eerste Grand Prix-zege wordt gescoord voor eigen publiek op Laguna Seca, het seizoen wordt afgesloten met vier podiumplaatsen.Het jaar 2006 zal voor altijd aan Hayden verbonden blijven: na een dramatische seizoensfinale in Valencia, waar Rossi in de openingsfase onderuitgaat, heeft de Kentucky Kid genoeg aan een derde plaats om zijn naam te vereeuwigen. Hij wordt kampioen, ondanks 'slechts' twee keer te hebben gewonnen (waaronder op het TT-circuit). Hayden is echter bijzonder constant - hij valt slechts een keer uit, in Estoril, doordat collega Dani Pedrosa hem omver kegelt.De tarelen op het Ricardo Tormo-circuit in Valencia zullen voor altijd in het geheugen van de motorfan gegrift blijven. Een dolblije Hayden zet zijn helm af en barst in tranen uit: het is hem eindelijk gelukt, de droom komt uit - en dat terwijl hij net 25 jaar oud is.

#RideOnKentuckyKid



Door: René Oudman





De successen van 2006 zullen nooit meer worden herhaald, Hayden komt in het verdere verloop van zijn MotoGP-carrière niet verder dan één tweede plaats. Bij het publiek is de Amerikaan inmiddels uitgegroeid tot één van de meest populaire rijders: de relaxte stijl van Hayden spreekt veel motorliefhebbers aan. Op de baan wil het echter niet vlotten: na zes seizoenen Honda vertekt Hayden naar Ducati, waar hij in vijf jaar niet verder komt dan drie podiumplaatsen.Na de Grand Prix van Valencia in 2015 komt er een einde aan de voltijd MotoGP-loopbaan van Hayden: hij vertrekt naar het wereldkampioenschap Superbike, waar hij aan de zijde van Michael van der Mark bij het Honda World Superbike Team rijdt. Op 15 mei 2016 boekt hij zijn laatste zege, op 14 mei 2017 zou hij uiteindelijk zijn laatste race rijden. Drie dagen na de wedstrijd op het circuit van Imola wordt Hayden aangereden en belandt hij in het ziekenhuis, vijf dagen later overlijdt de Amerikaan.Het verhaal van Hayden vertoont overeenkomsten met dat van Michele Scarponi : de Italiaanse wielrenner overleed exact een maand voor de Amerikaanse motorcoureur. Scarponi was evenals Hayden een zeer geliefd persoon binnen zijn tak van sport en ook de Italiaan was met een onschuldig trainingsritje bezig toen hij abrupt uit het leven werd weggerukt. De sportwereld verliest in amper vijf weken tijd twee zeer populaire figuren.