Weekendschema: hoe laat zijn welke races en kwalificaties?

9:05 – Na 'Super Sunday', de dag van de Grand Prix van Monaco en de Indy 500, is de oogst voor auto- en motorsportliefhebbers komend weekend wat karig. Toch is er ook de komende dagen genoeg om naar uit te kijken, zoals de MotoGP-race in Mugello en de dubbele IndyCar-race in Detroit.



MotoGP: Grand Prix van Italië

Moto2 en Moto3: Grand Prix van Italië

IndyCar: 'doubleheader' in Detroit

Het overzicht bevat louter de Nederlandse tijden en de raceklassen die op GPUpdate.net te volgen zijn.





De koningsklasse van de motorsport strijkt dit weekend neer in Italië, waar de fans in Mugello vurig hopen op een zege van Valentino Rossi. Of dat erin zit is de vraag: Rossi viel vorige week van een crossmotor, lag een nacht in het ziekenhuis en is allesbehalve pijnvrij. De race start zondagmiddag om 14.00 uur.Zaterdag 3 juni14.10 uur: eerste kwalificatie14.35 uur: tweede kwalificatieZondag 4 juni14.00 uur: GP van ItaliëMet twee puntenfinishes in de laatste twee races, hij werd achtereenvolgens elfde en negende, gaat het steeds iets beter met Bo Bendsneyder. Toch zal het nog veel beter moeten als de Nederlander inderdaad, zoals eerder uitgesproken , na dit seizoen promotie wil maken naar de Moto2. De Moto3-race in Mugello start zondag om 11.00 uur, de Moto2 vormt daarna het laatste deel van het voorprogramma voor de MotoGP.Zaterdag 3 juni12.35 uur: kwalificatie Moto315.05 uur: kwalificatie Moto2Zondag 4 juni11.00 uur: race Moto312.20 uur: race Moto2Na de Indy 500 normaliseert de wereld van de IndyCar Series weer, al moeten de mannen komend weekend opnieuw flink aan de bak. In Detroit is de enige 'doubleheader' van dit seizoen: twee races in één weekend. The Raceway at Belle Isle Park is zowel zaterdag als zondag het decor van een race. Het goede nieuws voor Nederlandse IndyCar-fans: nachtwerk hoeft het niet te worden om de actie te volgen.Zaterdag 3 juni16.05 uur: kwalificatie21.40 uur: race 1Zondag 4 juni16.45 uur: kwalificatie21.40 uur: race 2