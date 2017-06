Sterke Rossi rekent af met pijntjes, snelt naar eerste plek

10:43 – Waar het tijdens de vrijdagtrainingen niet wilde vlotten, heeft Valentino Rossi zaterdagochtend orde op zaken gesteld in Mugello. Met een 1.46.543 was de 38-jarige Italiaan ruim drie tienden rapper dan Marc Marquez, Jorge Lorenzo sloot aan op een prima derde plaats. Grote verrassing was Tito Rabat: de Spanjaard van Marc VDS plaatste zich tot ieders verbazing voor Q2, iets wat Johann Zarco en Cal Crutchlow niet lukte.



Voor het eigen publiek in Italië kwam Rossi, traditiegetrouw vanaf zaterdagochtend getooid met een speciaal helmdesign, gelijk goed voor de dag. Op vrijdag moest de vedette nog flink toegeven, tijdens de derde vrije training liet de thuisrijder er geen gras over groeien: Rossi lachte weer, vloog naar de snelste tijd en lijkt ondanks een mindere voorbereiding alsnog kanshebber op de poleposition.



Achter Rossi, Marquez en Lorenzo deed Alvaro Bautista van zich gelden met een keurige vierde plaats, WK-leider Maverick Viñales voorzag zichzelf van een plek in Q2 door de vijfde tijd te rijden. Rabat, die vorig jaar zijn debuut maakte in de koningsklasse, kon goed gebruik maken van de slipstream van Marquez om ruim anderhalve seconde rapper in de rondte te gaan dan hij eerder dit weekend deed. De Spanjaard werd zesde.



Wildcardrijder Michele Pirro, diens Ducati-teamgenoot Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa en Aleix Espargaro zijn de overige rijders die hun opwachting pas hoeven te maken in het tweede kwalificatiesegment. Espargaro maakte overigens gebruik van het nieuwe Aprilia-motorblok.



Zarco, Crutchlow (die vroeg in de sessie onderuitging) en Andrea Iannone zijn drie van de dertien namen die zaterdagmiddag aftrappen in Q1, vlak nadat de vierde vrije training tot een eind is gebracht. De laatste oefensessie start om 13.30 uur, het eerste gedeelte van de kwalificatie om 14.10 uur.