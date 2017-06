Viñales klopt Rossi in kwalificatie voor GP van Italië

14:53 – MotoGP-kampioenschapsleider Maverick Viñales heeft zich van de best denkbare positie voorzien tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De 22-jarige Spanjaard van Movistar Yamaha vloog op het circuit van Mugello naar een 1.46.575, teammaat en thuisrijder Valentino Rossi noteerde een keurige tweede tijd. Het Yamaha-duo ziet Andrea Dovizioso zondag naast zich oplijnen op de startopstelling: de Ducati-coureur werd derde.



Op vrijdag moesten ze nog de concurrentie voor zich dulden, maar op zaterdagmiddag stak Movistar Yamaha boven de rest uit. Met name de tijd van Viñales mocht er wezen: de kampioenschapsleider gaf teammaat Rossi, die tijdens de vrijdagsessies nog te kampen had met de naweeën van zijn crossmotorcrash maar op zaterdag helemaal terug aan het front was, klop met een kleine tweeënhalve tiende.



Dovizioso mocht kort achter Rossi aansluiten, Ducati-wildcardrijder Michele Pirro blonk uit met de vierde plaats. Dani Pedrosa en Marc Marquez kwamen niet verder dan de vijfde en de zesde plek: de regerend wereldkampioen zat in zijn laatste snelle ronde vast achter Johann Zarco, waardoor hij zijn tijd niet voldoende kon verbeteren. Zarco moest zelf overigens vanuit Q1 komen: de Fransman kon zijn stunt van Le Mans, waar hij vanuit het eerste segment zijn Tech 3 Yamaha op de derde startplaats wist te zetten, niet te herhalen.



Jorge Lorenzo kon de schade beperkt houden met P7, Alvaro Bautista was de snelste niet-fabriekscoureur met een achtste plaats. De Spanjaard hield de in het begin sterke Danilo Petrucci - die evenals Zarco door had mogen stoten vanuit Q1 - achter zich. Tito Rabat fleurde zijn verrassende Q2-optreden op met een prima tiende plaats, de teamgenoot van Jack Miller deelt de vierde startrij met Zarco en Aleix Espargaro. De laatstgenoemde moest al rap een streep door zijn kwalificatiedromen zetten vanwege een valpartij.



De Grand Prix van Italië, de zesde MotoGP-race van dit seizoen, gaat zondagmiddag om 14.00 uur van start.