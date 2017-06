Rossi kan gezien situatie leven met vierde plaats

18:27 – Valentino Rossi ging zondag voor eigen publiek op Mugello even aan de leiding, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de vierde plaats. De Italiaan heeft er vrede mee, aangezien hij eind vorige week ten val kwam tijdens een training met een crossmotor. Door die crash was zijn deelname aan de MotoGP-race in eigen land even twijfelachtig.



"Ik wist dat ik het vandaag moeilijker zou krijgen dan normaal", aldus Rossi, die naar eigen zeggen geen pijn had tijdens het rijden. "Maar ik had het wel een beetje lastig en wist dat het 23 lange en zware ronden zouden worden. Ik heb mijn best gedaan, had een perfecte start, ging even aan de leiding, maar kon niet op de manier rijden die ik graag had gewild."



"Ik probeerde in de buurt van de coureurs vooraan te blijven, maar had niet de power om Danilo (nummer drie Danilo Petrucci, red.) aan te vallen", vervolgt Rossi. "Ik had heel graag op het podium willen staan, maar er was niets dat ik kon doen. Het is een beetje teleurstellend om op Mugello naast een podiumplek te grijpen, maar kijkend naar waar ik een paar dagen geleden stond, is dit al met al toch een positief weekend geweest. Het was een cadeautje om hier te zijn en om voor zoveel fans te rijden."