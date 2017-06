Petrucci briljant derde: "Zou mijn huis hiervoor verkopen"

9:24 – Op zaterdagmiddag bleek al dat het met de snelheid van Danilo Petrucci op het circuit van Mugello wel snor zat. De 26-jarige coureur van Ducati-satellietteam Octo Pramac Yakhnich reed de derde tijd in de kwalificatie, echter: deze werd hem wegens het niet respecteren van de baanlimieten afgenomen. Zodoende startte Petrucci de Grand Prix van Italië vanaf een negende plaats, waarvandaan hij naar een droomresultaat reed: hij werd derde.



"Het is ongelooflijk", spreekt een dolblije Petrux na de wedstrijd. "Als iemand mij had gevraagd wat ik af zou staan om hier een podiumplaats te bemachtigen, had ik mijn huis gegeven. Het is werkelijk waar niet te geloven. Ik wist uit de vorige races dat mijn starts niet goed waren, maar het tempo in de slotfase zeer bemoedigend was. Als ik vooraan mee kon blijven doen, wist ik dat er een mooie finishplaats in het verschiet lag. Toen ik op de vierde plaats reed dacht ik 'oké, wacht tot de laatste ronden', maar vrij snel daarna kwam het besef dat dit mijn thuisrace is en ik er gewoon voor moest gaan."



Na een goede start had Petrucci zich rap naar voren weten te werken, waar hij op een gegeven moment aansloot bij de kopgroep. Deze bestond na het wegvallen van Jorge Lorenzo, die uiteindelijk slechts achtste werd, uit Valentino Rossi, Maverick Viñales en latere winnaar Andrea Dovizioso. Tussen de grote mannen wist Petrucci, die inmiddels alweer zijn zesde seizoen in de koningsklasse afwerkt, zich knap staande te houden.



"Ik passeerde Valentino, vervolgens Maverick en probeerde het bij Dovizioso. Dat was nog niet zo eenvoudig. Toen ik probeerde om bij hem te blijven sloopte ik mijn achterband. Toen Maverick weer langszij kwam keek ik naar achteren in de hoop dat Valentino verder weg was, maar dat was hij niet. Uiteindelijk lukte het me om voor hem te blijven, waardoor ik op het podium eindigde. Een geweldige dag voor mij!"



Na een tweede plaats in de verregende Grand Prix van Groot-Brittannië 2015, destijds achter Rossi, is dit het tweede MotoGP-podium uit de carrière van Petrucci. Zijn puntenaantal is inmiddels opgelopen tot 42 stuks, hierdoor staat de Italiaan op een achtste plaats in het tussenklassement.