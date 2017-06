Pedrosa kegelt Crutchlow uit Italiaanse GP: "Grip ontbrak"

12:20 – Voor Cal Crutchlow en Dani Pedrosa viel er weinig eer te behalen in de Grand Prix van Italië: zowel de Brit als de Spanjaard had moeilijkheden door het snelle slijten van de voorband. In de slotfase van de race op het circuit van Mugello kwam het tweetal elkaar tegen, doordat Pedrosa een opportunistische inhaalpoging waagde. Het resulteerde in een schuiver: zowel de rijder van Repsol Honda als Crutchlow ging tegen de vlakte.



"Deze dingen gebeuren in het wegracen", relativeert Crutchlow, nadat Couragious Cal aanvankelijk als door een wesp gestoken op Pedrosa afstapte. "Natuurlijk was ik gefrustreerd toen Dani me aanreed en hij baalde er zelf duidelijk ook van. Al met al hadden we beiden een lastig weekend op de Honda en het eindresultaat was een DNF. Hij kwam van ver - ik hoorde hem niet, ik zag hem niet en pardoes lag ik er bovenop!"



"We hebben gedurende het gehele weekend te kampen gehad met het ontbreken van grip en tijdens de race zelf was dat niet anders", klinkt Pedrosa. "Ik had bij de start zowel voor als achter geen grip, waardoor veel rijders mij konden passeren en ik niet terug kon vechten. De machine schudde als een wilde op het rechte eind en doordat ik er niet mee om kon gaan, werd het een lange race. Uiteindelijk crashte ik toen ik Cal in probeerde te halen. Ik wil hem mijn excuus aanbieden, want het is erg vervelend om een ander mee te laten boeten voor een fout die jij zelf hebt gemaakt."



"Het was jammer, want ik voelde me in de race verder prima", neemt Crutchlow het weer over. "Ik ging nooit over de limiet maar probeerde een resultaat op het bord te zetten. Bovendien was de situatie met de snel slijtende voorband al lastig genoeg om te managen. Toen we het rubber mochten testen in Barcelona leek dat circuit erg moeilijk voor ons, maar nu we hier zijn geweest kan ik oordelen dat Mugello waarschijnlijk nóg lastiger is! De volgende Grand Prix wordt voor ons wederom zwaar - aangezien deze op Barcelona is - het enige wat ons kan redden is dat onze motor naarmate de race vordert betere tijden laat noteren."



Door zijn uitvalbeurt is Pedrosa gezakt naar de vijfde plaats in de ranglijst, de 31-jarige teamgenoot van regerend wereldkampioen Marc Marquez heeft ondanks zijn zege in Jerez liefst 37 punten achterstand op WK-leider Maverick Viñales. Crutchlow, die in zes Grands Prix nog maar drie keer aan de finish kwam, volgt op een tiende stek. De Brit heeft dankzij een derde, een vierde en een vijfde plaats veertig punten gescoord.