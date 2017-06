Marquez ziet uit naar thuisrace: "Geeft een extra boost"

12:59 – Na een moeizaam verlopen Grand Prix van Italië, waarin regerend wereldkampioen Marc Marquez niet verder kwam dan een zesde stek, hoopt de 24-jarige Spanjaard terug te slaan voor het eigen publiek. In de Grand Prix van Catalonië, die zoals vanouds op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt gehouden, wil Marquez hoge ogen gooien.



"Ik ben blij om direct weer in actie te mogen komen, en ook nog voor het thuispubliek in Catalonië. Dat geeft me een extra boost!", klinkt Maruqez opgewekt. "In Italië hebben we de situatie zo goed als mogelijk proberen te managen, maar het moet wel beter. Er moet constanter worden gepresteerd, op een hoog niveau. De test die we een weekje geleden afwerkten in Montmeló ging prima, we hebben veel kunnen rijden en verbeterden de setup. De nieuwe layout is interessant: de complete laatste sector wordt er anders door."



De voorlaatste bocht is niet meer een snelle rechterknik, maar een chicane, zoals in de Formule 1. De bochtencombinatie is echter niet gelijk aan die, die in de F1 gebruikt wordt. Oorzaak voor het aanpassen van het circuit was het dodelijke ongeval van Moto2-rijder Luis Salom, die in de tweede vrije training voor de Catalaanse Grand Prix van 2016 verongelukte.