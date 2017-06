Marquez regeert ook in tweede Catalaanse oefensessie

14:54 – In navolging van de eerste vrije training heeft Marc Marquez ook de tweede oefensessie op het Circuit de Barcelona-Catalunya als snelste besloten. De 24-jarige Repsol Honda-coureur reed een 1.44.295 bij het vallen van de vlag en bleef Ducati-rijder Jorge Lorenzo daarmee een kleine halve seconde voor. Zodoende verloopt het thuisweekend van Marquez voorlopig naar wens, bovendien staan de tegenstanders van Movistar Yamaha op een grote achterstand.



Vrijdagochtend liet hij al zien bijzonder rap te zijn op het asfalt van Catalonië, 's middags zette Marquez zijn vorm door. De thuisrijder reed de concurrentie op een bijzonder grote achterstand - helemaal gezien de verschillen die er tussen de rest van het veld zaten. Waar Rossi ruim acht tienden in moest leveren ten opzichte van Marquez, stond de Italiaan ondanks slechts vier tienden achter Lorenzo te zitten op een tiende stek.



Kampioenschapsleider Viñales kwam niet bepaald sterk voor de dag: de man uit Figueres, een stadje dat in het noorden van Catalonë ligt, kwam niet verder dan P17. De 22-jarige viervoudig Grand Prix-winnaar moest bovendien anderhalve seconde inleveren ten opzichte van zijn Repsol Honda-rivaal Marquez. Zodoende werd Folger de bestgeklasseerde Yamaha-rijder: hij bleef Tech 3-teammaat Johann Zarco een kleine twee tienden voor. De Fransman werd daarmee zevende, achter Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci en een wederom plots sterke Tito Rabat.



In de tweede vrije training voor Moto3-coureurs werd Bo Bendsneyder negende, de Rotterdammer reed een 1.55.028 en was daarmee zeven tienden van een seconde langzamer dan nummer één Aron Canet. De Nederlander mag morgenochtend weer aan de bak, zijn derde training begint om 9.00 uur. Een klein uur later mogen de MotoGP-mannen de baan op.