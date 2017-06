Vierde pole op rij voor Martin, Bendsneyder naar P15

13:29 – Bo Bendsneyder heeft de kwalificatie in de Moto3 op het Circuit de Catalunya als vijftiende afgesloten. De 18-jarige coureur van Red Bull KTM bracht in de slotfase een 1.54.474 op de klokken en gaf daarmee ruim een seconde toe op een ontketende Jorge Martin, die zijn vierde pole op rij scoorde. De Spanjaard dook in zijn laatste poging maar liefst zes tienden onder de tijd van zijn landgenoot Aron Canet, die genoegen moest nemen met een tweede plek.



In de chaotische slotfase stuitte iedere coureur op verkeer, alleen Martin had het slim bekeken. De thuisrijder bleef lang in de pitbox staan en besloot op het allerlaatste moment naar buiten te gaan. Het leverde de Spanjaard een vrije baan en een knaller van een tijd op: 1.53.368. Met zijn vierde pole op rij gaf hij zijn landgenoot Canet, die in de derde sessie nog het snelst was, het nakijken. Juanfran Guevara maakte het Spaanse feestje compleet door de laatste plaats op de eerste startrij te pakken.



Voor Bendsneyder verliep de sessie naar behoren. Hoewel een samenwerking met teamgenoot met Niccolo Antonelli hem halverwege de sessie niet verder bracht dan de 21e tijd, reikte hij in zijn ultieme poging nog tot een vijftiende plaats. Hij hoefde 'slechts' een halve tel toe te geven op de nummer twee Canet.



De race gaat morgen (zondag) om 11.00 uur van start.