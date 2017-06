Marquez baart opzien met vier valpartijen op één dag

18:27 – In de eerste vrije training was hij de snelste, in de tweede en derde training ook. Er leek dus geen vuiltje aan de lucht voor Marc Marquez in Barcelona, maar de tweede dag van het raceweekend verliep uitermate merkwaardig. De wereldkampioen kwam maar liefst vier keer ten val.



Twee van deze crashes beleefde Marquez in de kwalificatie. Na zijn laatste glijpartij, in de slotminuut van de training, begaf hij zich hoofdschuddend richting bandenmuur. Met zijn armen maakte hij een wegwerpgebaar, de boodschap was helder: het was een dag van niks. Toch is hij niet eens helemaal ontevreden, want hij mag de Grand Prix van Catalonië toch vanaf een alleszins redelijke startplaats aanvangen: P4.



"Vierde op de grid, vier crashes...het was een uitdagende dag", zegt hij. "Maar zo slecht zijn we niet. De dag begon prima en in de derde training ging alles goed, na een crash in de vierde training ging het bergafwaarts. We kregen de motor weer gerepareerd voor de kwalificatie, maar deze voelde toch iets anders dan daarvoor. Met name de voorbanden bleven wegglijden. Maar dit is mijn thuisrace, dus dan probeer je toch honderd procent te geven en de limiet op te zoeken. Ik viel, maar een vierde startplaats is zo slecht nog niet. Als ik morgen een nette race rijd, moet het goedkomen en kunnen we vechten om de podiumplaatsen."



Teamgenoot Dani Pedrosa veroverde poleposition, voor Jorge Lorenzo en Danilo Petrucci.