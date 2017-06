Dovizioso ontpopt zich tot uitdager Viñales: "Blij en verrast"

9:16 – In zijn MotoGP-carrière had Andrea Dovizioso op menig podium gestaan: winnen deed hij echter niet zoveel. Negen dagen geleden had de 31-jarige Italiaan twee Grand Prix-zeges op zijn naam staan, dat zijn er dankzij twee briljante races echter nu vier. Dovizioso liet zijn overwinning in de Italiaanse GP opvolgen door een victorie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Door zijn goede prestaties is Dovizioso klassementsleider Maverick Viñales tot op zeven punten genaderd.



"Ik ben ontzettend blij, maar ook bijzonder verrast door deze overwinning! Ik had een goed gevoel voor de start, ik wist dat ik competitief kon zijn", blikt Dovi terug. "Niet alleen omdat we de snelste waren op de baan, maar ook omdat we ons goed hebben voorbereid op de race. Het was, meer dan ooit, een strategische race, waarin we de limieten van het rubber en de baan goed hebben aangevoeld."



Nadat hij zich eenmaal had ontdaan van Repsol Honda-rijders Marc Marquez en Dani Pedrosa lag de weg naar de overwinning open voor de Ducati-rijder. "De baan was erg moeilijk om te berijden en dat hebben we gezien: alle coureurs klaagden over te weinig grip. Tijdens de wedstrijd kon ik hardgaan zonder extreem te pushen, nadat ik Pedrosa passeerde had ik de ruimte om een gat te creëren. Ik kan met recht zeggen dat we in een geweldige vorm steken!"



Slechts in de Grand Prix van Argentinië wist Dovizioso niet te scoren: op het Autodromo Termas de Rio Hondo werd de Italiaan onderuit gekegeld door Aprilia-rijder Aleix Espargaro. In de overige zes races kwam de 31-jarige telkens binnen de top zes over de eindstreep.