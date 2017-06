Marquez en Pedrosa kijken uit naar Assen: "Vet circuit"

12:19 – In de afgelopen twee edities van de Dutch TT werd Marc Marquez tweede, in 2014 wist de Spaanse regerend wereldkampioen de race op de Drentse heide zelfs te winnen. Voor de komende editie heeft de 24-jarige Marquez goede hoop, al weet hij dat in Assen niets vanzelf gaat.



"We hebben een positief weekend en een veelbelovende testdag in Barcelona achter de rug, dus we kijken er naar uit om weer op de motorfiets te kunnen stappen", laat Marquez in een persbericht van Repsol Honda weten. "Ik vind Assen tof, we hebben er in het verleden enkele opwindende races gehad en mooie herinneringen opgebouwd. Het weer is altijd een onbekende factor en aangezien het heel erg snel om kan slaan, moet je over een goed aanpassingsvermogen beschikken. Vanaf vrijdagochtend af aan moet je zeer gefocust te werk gaan, omdat geen enkele sessie hetzelfde zal zijn."



"We reizen naar Assen met het podium van Catalonië in het achterhoofd. Op het TT Circuit moeten we ontzettend geconcentreerd te werk gaan, aangezien er meerdere situaties op je pad zullen komen", onderstreept Dani Pedrosa de woorden van teamgenoot Marquez. "Je weet nooit hoeveel tijd je zal krijgen op een droge baan en je zal daarom elke sessie maximaal uit moeten buiten. Het is een snelle baan die ik erg vet vind."



Marquez en Pedrosa bezetten de derde en de vierde plaats in de stand om het wereldkampioenschap, dat na zeven races nog altijd wordt aangevoerd door Movistar Yamaha-coureur Maverick Viñales. Marquez heeft 23 punten minder dan zijn twee jaar jongere landgenoot, Pedrosa volgt op vier puntjes van Marquez en voelt bovendien de hete adem van Valentino Rossi in zijn nek.