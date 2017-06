Dolblije Zarco blijft realistisch: "Gaan voor het podium"

17:15 – Hij is zonder enige twijfel dé debutant van het seizoen: Johann Zarco, de tweevoudig Moto2-kampioen, heeft in de eerste zeven Grands Prix van het seizoen meermaals laten zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. De 26-jarige Fransman bekroonde zijn eerste MotoGP-seizoen tot dusver met een prachtige poleposition op het TT Circuit in Assen: profiterend van de lastige omstandigheden wist hij zijn één jaar oude Yamaha voor Marc Marquez te drukken, om met P1 aan de haal te gaan.



"Het is fantastisch om op poleposition te staan, het is geweldig om je naam bovenaan de tijdenlijst te zien", klinkt een dolblije Zarco na afloop van de Nederlandse kwalificatie. "Het heeft zaterdag bijna de hele dag geregend, behalve in de vierde vrije training - toen was het heel even droog. Toen het plots weer begon te regenen in die sessie besloot ik buiten te blijven om de baan te leren kennen terwijl deze echt nat was, dat zou me van pas kunnen komen in de kwalificatie."



"In Q2 droogde de baan een klein beetje op en toen wist ik dat ik een kans had om het verschil te maken. Ik heb ongelooflijk gepusht en voelde me erg sterk. Ik ben erg blij en weet dat dit ons een goede uitgangspositie verschaft voor een podium, wat ons doel is. Het is waarschijnlijk weer koud morgen, wat mij in de kaart speelt. Ik kan dan sowieso de zachte band gebruiken. Laten we zien hoe het zich allemaal gaat ontvouwen."



Naast Zarco en Marquez mag Danilo Petrucci zondagmiddag plaatsnemen op de eerste startrij, publiekslieveling Valentino Rossi mag naast semi-thuisrijder Scott Redding op de tweede rij starten. Zarco's teammaat Jonas Folger vergezelt de Italiaan en de Brit: de jonge Duitser werd zesde op de zaterdag in Assen.