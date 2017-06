Marquez kan leven met P2: "Heb risico moeten nemen"

17:39 – Vorig jaar was hij, wat het wereldkampioenschap betreft, de grote spekkoper in Assen. Marc Marquez liet de ontketende Jack Miller zijn gang gaan - waardoor de Australiër een briljante overwinning kon scoren - en reed zelf berekenend naar de tweede plaats. Tijdens de kwalificatiesessie op het TT Circuit was dat wederom zijn deel: ditmaal stond er geen Australiër, maar een Fransman voor hem. Johann Zarco versloeg de Spaanse wereldkampioen ternauwernood - Marquez kon zelf prima genoegen nemen met P2.



"Vandaag was zo'n dag waarop je iets meer risico's moest nemen om aan de goede kant van de tijdenlijst te staan", spreekt Marquez na een verradelijke zaterdagmiddag. "Naarmate de tweede kwalificatiesessie vorderde, werd er een droge lijn zichtbaar en konden we steeds sneller rijden. Op het eind miste ik de kans om nog een extra rondje te rijden, aangezien ik vlak na het vallen van de vlag over de start-finishlijn kwam. Maar goed: we staan op de voorste startrij, dat was het belangrijkste doel voor vandaag. Het team heeft het geweldig gedaan en ik ben blij. We zullen morgen zien wat de weergoden voor ons in petto hebben. Dat is hier één groot raadsel - het kan elke vijf minuten wel veranderen."



Repsol Honda-teamgenoot Dani Pedrosa kwam in de listige weersomstandigheden niet verder dan de laatste tijd in Q2, zodoende mag de Spanjaard vanaf P12 starten in Assen. Maverick Viñales, de leider in de stand om het WK, moest het doen met een tegenvallende elfde positie. Diens Yamaha-teamgenoot Valentino Rossi reed naar de vierde plaats, alleen Danilo Petrucci wist zich tussen de rijdende legende en Marquez te nestelen.