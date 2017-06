Bendsneyder grijpt door dramatische val naast WK-punten

11:42 – Hij kwam als tiende over de finish, maar toch heeft Bo Bendsneyder geen WK-punten overgehouden aan de TT van Assen. De Nederlander is uit de uitslag gehaald, zo maakte de organisatie bekend.



De TT van Assen kende voor Bendsneyder, door de diskwalificatie, een enorme anticlimax. De Nederlander had zich als tweede gekwalificeerd, zijn beste startpositie in de Moto3 ooit, en reed de hele race in of kort achter de kopgroep. In de laatste rondjes reed hij helemaal achteraan in de elfkoppige kopgroep, maar schoof hij door een aantal fraaie acties een aantal plekken op. Met nog twee bochten te gaan lag Bendsneyder vijfde en even leek een podium er zelfs in te zitten, maar in het zicht van het haven ging het op dramatische wijze mis. Hij raakte van de ideale lijn en kwam enkele tientallen meters voor de finish in aanraking met een concurrent.



Bendsneyder viel en kwam glijdend over de finish. Als tiende en dus leek hij toch wat WK-punten over te houden aan zijn sterke race, maar de organisatie kende geen genade: de reglementen schrijven voor dat coureurs contact met hun motor moeten hebben bij het bereiken van de finish. Dat was niet het geval, coureur en machine gingen ieder hun eigen weg, en dus werd de jonge Nederlander uit de uitslag gehaald.



In de hectische slotronde bleek Arón Canet de beste, hij boekte zijn tweede zege van het seizoen. Romano Fenati en John McPhee mochten met de 17-jarige Spanjaard mee naar het erepodium in Assen.