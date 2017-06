Petrucci mist zege op 0.063 seconden: "Kon hem al ruiken"

13:28 – Slechts 0.063 seconden was het verschil tussen winst en verlies in de Dutch TT: Valentino Rossi wist landgenoot Danilo Petrucci met dat getal achter zich te houden. De Pramac-rijder baalt ervan dat hij niet wist te winnen in Assen, maar snapt dondersgoed dat een tweede plaats voor zijn team voelt als een zege. "Het is jammer, maar al met al kunnen we terugkijken op een geweldig weekend."



"Het is een geweldig resultaat. Ik ben ontzettend blij met deze tweede plaats, al moet ik eerlijk bekennen dat ik de overwinning al dacht te ruiken", erkent Petrucci, die zijn totaal aantal podia met de tweede plaats op de Drentse heide op drie brengt. "Ik was ervan overtuigd dat ik Valentino in zou kunnen halen in de laatste ronde. De voorbereiding was goed en alles leek te gaan kloppen tot ik plots Alex Rins en Hector Barbera tegenkwam, met wie ik moeite had om ze op een rondje te zetten."



Het gaat Petrucci aardig voor de wind in de laatste weken: de 26-jarige Italiaan scoorde in drie van de eerste vier Grands Prix punten, om in Mugello een prachtige podiumplaats aan zijn conto toe te voegen. De man uit Umbrië is hongerig: "Om heel eerlijk te zijn kan ik er niet op wachten om te rijden op de Sachsenring in Duitsland: ik wil winnen!"