Rossi na zege in Assen vol goede moed naar Duitsland

15:11 – Het seizoen 2017 is een soort achtbaan voor Valentino Rossi: de wintertests verliepen slecht, de eerste races verrassend goed. Hij leidde na drie Grands Prix het kampioenschap, maar vier matig tot slechte resultaten op rij wierpen hem ver terug. Na zijn zege in Assen, zijn eerste overwinning sinds ruim een jaar, is hij weer helemaal terug: de achterstand op WK-leider Andrea Dovozioso bedraagt slechts zeven punten.



Door zijn prachtige winst in Assen leeft Rossi uitermate vrolijk toe naar de laatste race van de eerste seizoenshelft, komend weekend op de Sachsenring. Na de Duitse Grand Prix ligt het seizoen een maand stil en mocht Rossi ook op de Sachsenring winnen, is de kans groot dat hij de zomerstop ingaat als leider in het kampioenschap. Zo ver is het echter nog lang niet, maar Rossi heeft er zin in: "Ik ben heel blij, want de race in Assen was ongelooflijk. Het was heel belangrijk voor me om terug te keren op de hoogste trede van het podium. Ook voor het kampioenschap. Wat we op de Sachsenring kunnen verwachten durf ik niet te zeggen. We hebben dit seizoen al gezien dat alles per circuit kan veranderen, zaak is vooral om de best mogelijke afstelling te vinden. Ik houd van de Duitse Grand Prix omdat het een atypisch circuit is, heel anders dan Assen. Het wordt essentieel om ook hier competitief te zijn. We gaan ons best doen!", aldus de 38-jarige Italiaan.



Teamgenoot Maverick Viñales, dit jaar al goed voor drie zeges, verloor in Assen door een val de leiding in het kampioenschap. Voor de Spanjaard, bezig aan zijn eerste seizoen bij Movistar Yamaha, is het glas echter halfvol. "Ik bekijk het positief. We moeten in ogenschouw houden dat we slechts vier punten achter de WK-leider staan. Daarnaast moeten we leren van onze fouten en proberen om deze niet te herhalen. Ik kijk graag vooruit en kan niet wachten om weer op mijn motor te klimmen. Het doel is niet alleen om het podium te halen, maar om te winnen. We mikken erop om onze positie als leider in het wereldkampioenschap te heroveren."