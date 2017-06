Barbera rijdt snelste tijd op opdrogende Sachsenring

15:45 – De tweede vrije training voor de Grand Prix van Duitsland is grotendeels in het water gevallen. Door hevige regenval, met name voor de sessie, kwamen de coureurs niet aan de rondetijden die op vrijdagochtend neergezet waren. Hector Barbera sloot de sessie af op P1, hij reed 1.28.115.



Met zijn rondetijd, neergezet in de slotminuut van de training, was Barbera 0,063 seconde sneller dan Marc Marquez. Dani Pedrosa en Danilo Petrucci maakten de top vier vol, voor Aleix Espargaro. Hij zat er opnieuw goed bij: in de ochtend klokte de Spanjaard op zijn Aprilia de vierde tijd, in de middag de vijfde. De hekkensluiter was in beide sessies hetzelfde: twee keer was niemand langzamer dan Andrea Iannone.



Omdat de sessie plaatsvond op een natte baan, lagen de tijden hoger dan in de eerste vrije training. Om die reden heeft Barbera weinig aan zijn P1; een voorlopige plek bij de eerste tien op de samengestelde tijdenlijst, van belang om te bepalen wie rechtstreeks geplaatst is voor Q2, levert het hem niet op. De top tien van de eerste sessie vormt voorlopig ook de top tien van de gecombineerde tijdenlijst en dat betekent dat Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Dani Pedrosa, Aleix Espargaro, Alvaro Bautista, Marc Marquez, Johann Zarco, Danilo Petrucci, Jack Miller en Scott Redding voorlopig de beste papieren hebben om Q1 over te slaan. De derde vrije training op de Sachsenring, zaterdagochtend vanaf 09.55 uur, kan daar nog verandering in brengen.