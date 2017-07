Uitstekende uitgangspositie Repsol Honda in Duitsland

9:35 – Het was dat Danilo Petrucci zijn Pramac nog op de tweede plaats wist te zetten, anders had het niet beter gekund voor het team van Repsol Honda in de kwalificatie op de Sachsenring. Marc Marquez snelde naar zijn vijfde opeenvolgende MotoGP-pole op het Duitse asfalt, voor de Spaanse wereldkampioen was het zelfs al de achtste keer dat hij de snelste kwalificatietijd reed in een raceweekend op de Sachsenring. Dani Pedrosa completeerde het feest door derde te worden.



"Toen ik zag dat het een natte sessie zou worden, heb ik mijn pijlen gericht op de eerste plaats", laat Marquez naderhand weten. "Ik voelde me goed op de machine en toen het stopte met regenen probeerde ik een strak tempo te behalen. Halverwege de sessie was er even een misverstandje met Maverick Viñales, maar gelukkig gebeurde er niets ergs. Dit hoort bij de drukte van de kwalificatie. In de slotfase kon ik een sterke ronde rijden die me de pole opleverde."



"Deze plaats op de voorste startrij maakt mij erg blij", glundert Pedrosa. "De eerste bochten zijn erg krap en zodoende is het bijzonder handig om van voren te zitten. Ik ben blij met het resultaat en met het gevoel dat ik had in de regen - in Assen wilde het namelijk totaal niet vlotten op een nat wegdek. Dat het asfalt nog steeds veel grip leverde terwijl het nat was, droeg daar behoorlijk aan bij."



Achter Marquez, Petrucci en Pedrosa mogen Cal Crutchlow, Jonas Folger en Jorge Lorenzo de Duitse Grand Prix van de tweede startrij aanvangen. Marquez' titelconcurrenten staan verder naar achteren: Valentino Rossi, Andrea Dovizioso en Viñales kwamen niet verder dan respectievelijk de negende, tiende en elfde plek.