Lorenzo verrast vriend en vijand met prima optreden

9:43 – Jorge Lorenzo en een nat wegdek, het is een combinatie die de laatste jaren bepaald niet hand in hand met elkaar gaat. De Mallorcaan, die in de afgelopen winter Yamaha verruilde voor Ducati, kwam bijvoorbeeld op het TT Circuit in Assen onder natte weersomstandigheden niet verder dan een zeer teleurstellende 21ste startplaats. Op de Sachsenring kreeg de drievoudig MotoGP-kampioen het wél voor elkaar; hij werd zesde, nog voor collega en WK-leider Andrea Dovizioso.



"We hebben op zaterdagochtend iets gevonden in de set-up waardoor ik harder kon, ik heb tevens een beter idee gekregen van hoe ik deze machine moet besturen in deze omstandigheden. In Q2 verliep alles eigenlijk voorspoedig, waardoor ik op de tweede startrij terechtkwam. Dat is zeker niet verkeerd", zei Lorenzo na afloop van de kwalifcatie.



Teamgenoot Dovizioso moet zich in tegenstelling tot Lorenzo toch even achter de oren krabben: de Italiaan, die na de uitvalbeurt van Maverick Viñales op het TT Circuit de leiding in het WK overnam, kwam in Duitsland niet verder dan de tiende plaats. Geluk bij een ongeluk was dat Valentino Rossi en Viñales ook niet bijzonder goed kwalificeerden (negende en elfde), echter: Marc Marquez veroverde de pole en zit in een zetel om Dovi zijn klassementsleiding afhandig te maken.



"Ik ben niet tevreden met mijn kwalificatie en een tiende startplaats is op de Sachsenring verre van ideaal. Ik miste wat gevoel aan de voorkant en zodoende konden we niet alles geven wat erin zou moeten zitten. Na vier rondjes was de achterband al op, waar ik vrijdag nog 25 ronden had kunnen afleggen met eenzelfde set. Het is zonde, maar gelukkig wisten Valentino en Maverick ook niet heel ver te komen."