Rossi niet ontevreden over P5: "Alles ligt open"

13:22 – Met een vijfde plek, een resultaat dat hij dit jaar nog niet eerder behaalde, is voor Valentino Rossi het bewogen eerste deel van het MotoGP-seizoen geëindigd. Een week na zijn zege in Assen kon de Italiaan op de Sachsenring niet meedoen om de podiumplaatsen, maar ontevreden over zijn klassering is hij niet.



"Het was een moeilijk weekend. Het hadden het enorm lastig, zoals wel vaker dit seizoen, maar gelukkig ging het steeds beter. De race was zo slecht nog niet, van begin tot eind was mijn tempo prima. Tevreden ben ik als we meedoen om de podiumplaatsen, maar deze vijfde plaats is best goed. We pakken belangrijke punten voor het kampioenschap en staat slechts tien punten van de eerste plaats af, dus alles ligt open", verwijst Rossi naar de ongekend spannende titelstrijd in de MotoGP. Door zijn zege in Duitsland is Marc Marquez de nieuwe leider, maar de complete top vier staat binnen tien punten. De volgende race is pas over vijf weken, in Tsjechië. "Ik ga nu even kort ontspannen en dan de accu helemaal opladen, zodat ik honderd procent fit in Brno arriveer."



Rossi's teamgenoot Maverick Viñales gaat de zomerstop in als nummer twee van het klassement, op vijf punten van Marquez. Hij werd vierde op de Sachsenring en is daar, evenals Rossi, best tevreden over. "Ik heb alle vertrouwen in het restant van het kampioenschap. Dat we van de elfde startplaatsen konden opklimmen naar P4, en heel dicht in de buurt van Dani Pedrosa kwamen, toont aan dat we erg sterk waren in de race. Na Assen is het positief dat we tweede in het kampioenschap staan, al had ik na Mugello op meer gehoopt omdat we daar een gaatje sloegen. In Barcelona en Assen ging het minder en dat we ondanks die slechte races nog bovenaan meedoen is vooral heel positief. We hebben alles in eigen hand, maar het moet beter na de zomerstop."