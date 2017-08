Zarco snelste in natte eerste training voor GP Tsjechië

10:58 – De zomer is voorbij voor de MotoGP en dat viel te merken in Brno: in een grauw Tsjechië werd vrijdagochtend de eerste vrije training voor de Grand Prix van Tsjechië afgewerkt. Op de natte baan klokte Johann Zarco de snelste tijd, de Fransman kwam tot een rondetijd van 2.05.201.



Na een zomerstop van vijf weken vormt de Grand Prix van Tsjechië voor de MotoGP het begin van de tweede seizoenshelft. Met de top vier van het wereldkampioenschap binnen tien punten van elkaar kan de titelstrijd alle kanten op en de vier titelkandidaten zullen allen hun zinnen hebben gezet op een goed resultaat in Brno. Of dat ook daadwerkelijk mogelijk is valt na de eerste oefensessie nog niet te zeggen. Het regende in Tsjechië en de sessie vond in zijn geheel plaats op een natte baan. Zarco ging het snelste rond, WK-leider Marc Márquez klokte de tweede tijd. Jorge Lorenzo, toch niet bepaald een specialist in deze lastige omstandigheden, verraste door de derde tijd op de klokken te brengen. De Spanjaard was 0,120 seconde langzamer dan Zarco.



Op P2 was Márquez dus de best geklasseerde titelpretendent, Yamaha-coureurs Valentino Rossi en Maverick Viñales volgden op de plaatsen vijf en zes. Andrea Dovizioso reed op zijn Ducati de dertiende tijd.



Ondanks de lastige omstandigheden bleven crashes uit in de eerste training. Mogelijk klaar het in de middag op, waardoor de tweede vrije training wellicht (deels) op een droge baan afgewerkt kan worden. Deze begint om 14.05 uur Nederlandse tijd. Voor zaterdag wordt geen regen verwacht in Brno, een dag later weer wel.