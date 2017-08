Márquez snelste in derde vrije training ondanks valpartij

11:10 – Marc Márquez heeft de snelste tijd gereden in de derde vrije training voor de Grand Prix van Tsjechië. De coureur van Repsol Honda topte zaterdag de tijdenlijst op het circuit van Brno, waar in tegenstelling tot vrijdag onder volledig droge omstandigheden werd gereden, met een 1.55.370. Márquez was in het begin van de sessie nog ten val gekomen.



Al na enkele minuten in de derde oefensessie ging Márquez onderuit. De regerend wereldkampioen was in bocht 10 uitgegleden over vloeistof die uit de door Aspar gerunde Ducati Desmosedici GP16 van Álvaro Bautista was gelekt. Laatstgenoemde kwam daardoor zelf ook ten val, evenals Cal Crutchlow. Omdat de baan schoon te maken werd de training voor een aantal minuten stilgelegd. In het vervolg van de training vielen ook Dani Pedrosa, Johann Zarco, Scott Redding en Loris Baz, maar allen bleven ongedeerd.



Márquez en Pedrosa eisten zelfs de bovenste plaatsen in de tijdentabel voor zich op. WK-leider Márquez was de snelste met een 1.55.370, waarmee hij Honda-teamgenoot Pedrosa 0,171 seconde te snel af was. Yamaha-coureurs Valentino Rossi en Maverick Viñales, titelconcurrenten van Márquez, werden op ongeveer vier tienden van een seconde derde en vierde. Met een verschil van 0,004 seconde ten opzichte van Viñales bracht Dovizioso de vijfde tijd op de klokken. Naast Márquez, Viñales en Rossi behoort Dovizioso tot de top-vier van het klassement, die binnen slechts tien punten van elkaar staat.



Waar Dovizioso zijn ronden nog reed op de 'oude' Ducati Desmosedici GP17, stuurde Jorge Lorenzo opnieuw de aerodynamisch flink gewijzigde versie van de machine rond. Het bracht de drievoudig MotoGP-kampioen de negende tijd, op 0,569 seconde van Märquez, en rechtstreekse plaatsing voor Q2. Naast de fabrieksduo's van Honda, Yamaha en Ducati mogen ook Crutchlow (de winnaar van vorig jaar), Aleix Espargaró, Zarco en Baz het eerste kwalificatiesegment overslaan. Dat geldt niet voor onder meer Jonas Folger, Danilo Petrucci en Redding.



Gezien de weersomstandigheden van een dag eerder was de uitslag van de derde vrije training bepalend voor wie direct in Q2 mag beginnen en wie in Q1 moet starten. De top-tien van de gecombineerde tijdenlijst van de eerste drie trainingen gaat rechtstreeks door naar het tweede kwalificatiedeel. De rest strijdt in Q1 om twee plekken voor het laatste segment. Vanwege de nattigheid op vrijdag werd er zaterdag harder gereden dan een dag eerder het geval was.



Q1 op het circuit van Brno begint om 14.10 uur, Q2 gaat om 14.35 uur van start. Om 13.30 uur is het eerst nog tijd voor de vierde vrije training.